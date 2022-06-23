Сверхсложный сезон: украинцам пора отвыкать жить с открытыми зимой окнами, — Минрегион
По словам Алексея Чернышова, температура в квартирах должна держаться в пределах комфортных 18-20 градусов. Но не опускаться ниже 16, как это происходит в экономной Европе.
Отопительный сезон 2022-2023 гг. в стране будет сверхсложным, но правительство понимает все риски и уже готовится к ним. Об этом рассказал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.
"Июнь, +32°С, но зима близко! Очевидно, что эта зима будет сверхсложной", — подчеркнул чиновник.
По его словам, правительство уже начало подготовку к осенне-зимнему периоду, и отопительный сезон в стране начнется своевременно. Об этом шла речь на учредительном заседании оперативного штаба 22 июня.
"Главное задание — обеспечить беспрерывность тепла. Мы понимаем все риски и активно готовимся к ним", — прокомментировал глава Минрегиона.
Он подчеркнул, что тарифы на тепло меняться не будут.
Также Чернышов считает, что украинцам пора отвыкать от открытых окон в квартирах зимой. Он отметил, что в жилье температура должна держаться в пределах 18-20 градусов. Но при этом не опускаться ниже 16, как это происходит в "экономных странах развитой Европы".
"Как мы переживем эту зиму — зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам стоит именно сейчас", — резюмировал министр.
Ранее Фокус рассказывал, что Кабмин создал штаб для подготовки к отопительному сезону. По словам главы государства Владимира Зеленского, в этот период Украина не будет продавать свой газ и уголь за границу. Все добытые в стране ресурсы будут использоваться для внутренних потребностей украинцев.
Также мы писали, готовят ли для украинцев новые тарифы на газ и тепло.