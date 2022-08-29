Потребление газа в Украине этой зимой сократится на 40%: в чем причина

По словам замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняка, сейчас Кабинет Министров ищет дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона.

Министерство энергетики ожидает, что потребление газа во время отопительного сезона 2022/23 будет меньшим по сравнению с прошлым на 40%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.

По данным Минэнерго, прогнозное потребление в осенне-зимний период составит около 11,7 млрд куб. м. Отмечается, что в прошлом отопительном сезоне было спалено 19,4 млрд.

"За весь 2022 год ожидается, что будет потреблено только 18,5 млрд куб. м. Такая разница объясняется падением потребления в пределах 35-40%", – сказано в сообщении Ярослава Железняка.

Также по информации депутата сейчас Кабинет Министров ищет дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона. По предварительным подсчетам, Украине нужно импортировать 3-4,9 млрд куб. м.

Напомним, в начале августа Кабмин поручил Министерству финансов проработать механизм, по которому выручку от ренты на добычу природного газа отдадут на закупку голубого топлива у внутренних добытчиков.

Как сообщалось ранее, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. многие аспекты проведения отопительного сезона будут зависеть от поддержки со стороны международных партнеров, ведь Украина нуждается в финансах для импорта газа.