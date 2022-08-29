Споживання газу в Україні цієї зими скоротиться на 40%: у чому причина

За словами заступника голови податкового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка, зараз Кабінет Міністрів шукає додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону.

Міністерство енергетики очікує, що споживання газу під час опалювального сезону 2022/23 буде меншим, якщо порівняти з минулим, на 40%. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови податкового комітету Верховної Ради України Ярослав Железняк.

За даними Міненерго, прогнозне споживання в осінньо-зимовий період становитиме близько 11,7 млрд куб. м. Зазначається, що минулого опалювального сезону спалено 19,4 млрд.

"За весь 2022 рік очікується, що буде спожито лише 18,5 млрд куб. м. Така різниця пояснюється падінням споживання в межах 35-40%", — йдеться у повідомленні Ярослава Железняка.

Також, за інформацією депутата, зараз Кабінет Міністрів шукає додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону. За попередніми підрахунками, Україні потрібно імпортувати 3-4,9 млрд куб. м.

Нагадаємо, на початку серпня Кабмін доручив Міністерству фінансів опрацювати механізм, за яким виторг від ренти на видобуток природного газу віддадуть на закупівлю блакитного палива у внутрішніх видобувачів.

Як повідомлялося раніше, голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, багато аспектів проведення опалювального сезону залежатимуть від підтримки з боку міжнародних партнерів, адже Україна потребує фінансів для імпорту газу.