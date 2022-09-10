Мало снега и теплая погода: синоптики предсказали, какой будет зима в Украине

В Тихом океане уже третий сезон подряд господствует течение Ла-Нинья, которое не даст Европе замерзнуть.

В 2022-2023 годах зима в Украине должна выдаться теплой и без обильных осадков. Об этом пишет сайт Обозреватель, ссылаясь на заведующую отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Веру Балабух.

По ее словам, пока синоптикам сложно предсказать погоду ближайшей зимой, но актуальные прогнозы обещают тепло. За последние годы не было холодных зим, температура воздуха только повышается, что особенно ощущается в декабре-феврале. Недавно Международная правительственная группа экспертов по изменению климата в своем новом отчете отметила, что температурные показатели достигли аномальных значений, которых не было уже тысячи лет, что грозит масштабной засухой.

Как отмечают синоптики, за предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться в 2022-2023 годах. Впрочем, иногда она может сильно падать, если в Украину будут проникать потоки холодного арктического воздуха. Движение этих воздушных масс зависит от процессов, которые происходят в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах.

Согласно первому долгосрочному прогнозу погоды на зиму, в Северном полушарии уже третий сезон подряд продлится холодное течение в Тихом океане, которое называется Ла-Нинья. Такое явление редко сохраняется несколько лет подряд, с 1950-года такое происходит в третий раз. Благодаря Ла-Нинье, зима в Европе должна быть теплой, в северной и северо-центральной части региона температура будет выше средней, а в центре должно быть теплее всего. Впрочем, могут случаться заморозки из-за холодных фронтов. В центральной Европе также прогнозируют мало дождей и снегопадов.

Тем временем синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются редко.

[ + – ] Прогноз погоды на декабрь 2022 года [ + – ] Прогноз погоды на январь 2023 года [ + – ] Прогноз погоды на февраль 2023 года

Ранее писали, как Украина будет зимовать в 2022-2023 году. Согласно заявлению Кабмина, по состоянию на конец августа украинцы накопили в подземных хранилищах 13 млрд кубометров газа, нехватку которого планирует компенсировать углем — сейчас шахтеры добывают его круглосуточно.

Писали также, что суровая зима проверит способность Запада помогать Украине на фоне отказа от российского газа. Все зависит от того, хватит ли европейцам топлива для отопления.