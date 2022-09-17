Дожди и ветер: какую погоду обещают синоптики в Украине на неделю (карта)

По данным Гидрометцентра, пасмурная и дождливая погода продлится до следующих выходных. Холоднее всего будет на западе, в ночь на воскресенье в Карпатах передают мокрый снег.

Related video

Синоптики обещают в Украине пасмурную погоду с дождями с 18 сентября и на будущую неделю. Такой прогноз дали в украинском Гидрометцентре.

Сильные дожди с порывами ветра до 12 метров в секунду передают на западе и в центральной части Украины. Днем в большинстве областей пройдут умеренные осадки. На Закарпатье, во Львовской, Луцкой и Ивано-Франковской областях местами ливни.

[ + – ] Синоптики обещают сильные дожди и ветры

Скорость ветра — от 7 до 12 м/с, направление — юго-западное. Температура воздуха днем будет в пределах 11-20 градусов по Цельсию. Холоднее всего будет на западе — во Львовской области температура не поднимется более 12 градусов, в Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой воздух прогреется до 14 градусов тепла.

На востоке и юге днем ожидается теплая погода от 23 до 28 градусов. В Одесской и Херсонской областях — до 28 градусов тепла. Ночью на западе страны температура опустится до 7-9 градусов, на юго-западе — до 13-18 градусов выше нуля.

Sinoptik.ua дает схожий прогноз, в некоторых областях возможна облачная погода с прояснениями и усиление скорости ветра до 24 м/с.

[ + – ] В некоторых областях Украины возможна облачная погода с прояснениями

В Киеве погодные условия в предстоящей неделе будут не лучше, ночью без осадков. Ртутный столбик покажет в среднем +13…+15 градусов днем и до 9 градусов ночью. Ветер — юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине от синоптика Наталии Диденко

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала на выходные 17 и 18 сентября серьезные контрасты и осложнение погоды — в Украину придет циклон с юго-запада. Ночью на воскресенье в Карпатах возможен мокрый снег.

"В воскресенье сильные дожди распространятся по всей Украине, разве что днем ​​осадки отступят с юга. Из-за существенного воскресного похолодания в западных областях в Карпатах в ночь на 18 сентября возможен мокрый снег. Туристы и жители, примите это во внимание. К этим синоптическим кульбитам присоединится сильный ветер в воскресенье", — предупредила она.

Атмосферные процессы и резкое изменение погоды повлияет на самочувствие людей — на голову и сосуды, подчеркнула специалист.

Напомним, что зима в Украине может быть теплой и без сильных осадков. Температура воздуха может сильно упасть, если проникнут потоки холодного арктического воздуха.

Фокус ранее писал, насколько хорошо Украина подготовилась к зиме. В Кабмине подсчитывали, что к концу августа в подземных хранилищах накоплено 13 млрд кубометров газа, недостаток хотят покрыть за счет угля.