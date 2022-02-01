Раз в 200 лет: мощнейшее наводнение в Австралии оставило без продовольствия целые регионы (видео)

Потоп начался с южных штатов Австралии, отрезал запад страны от транспортного сообщения и теперь движется на восток.

Сильнейшее наводнение, которое случается раз в 200 лет, нанесло огромный ущерб инфраструктуре страны, затопило южные штаты и отрезало западные регионы Австралии от железнодорожного и автомобильного сообщения. Перебои с поставками продуктов, по оценкам экспертов, будут длится несколько недель. Убытки предприятий исчисляются десятками миллионов долларов, сообщает австралийское издание News.

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На прошлой неделе на Австралийский континент обрушилось аномальный объем осадков. С 27 января на страну ежедневно проливается трехкратное количество влаги, причем дожди прогнозируют и на этой неделе. Особенно сильные осадки выпали на юге Австралии. В пятницу правительство объявило в ряде южных регионов страны чрезвычайное положение, которое продлится 14 дней.

[ + – ] Стихия серьезно повредила автомагистрали

Наводнение разрушило автомобильные трассы по всей стране и в восьми местах повредило железнодорожное полотно. На выходных улицы городов в южных штатах превратились в реки, вода разрушила основные автомагистрали и смыла автомобили.

Стихия повредила важнейшую железнодорожную линию, соединяющую Сидней и Перт. По ней шло 90 процентов продовольствия, которое поступает из восточных штатов по всему Западному региону. Теперь магазины, кафе, рестораны, больницы, дома престарелых, детские сады и даже военные базы отрезаны от производителей и поставщиков продовольствия.

[ + – ] Улицы городов превратились в реки

Власти пытаются решить проблему за счет автомобильного транспорта, но супермаркеты уже вводят ограничения на продажу таких продуктов, как курица, фарш, колбасы, салфетки, мука, рис и молоко.

[ + – ] Наводнение во многих местах повредило железнодорожные линии

Сейчас ненастье продолжается и метеорологи прогнозируют, что штормы в течение недели направятся на восток страны.

Напомним, Австралия рекомендовала своим гражданам срочно покинуть Украину. Родственники дипломатов из Австралии уже выехали из Украины. Остальных граждан в целях безопасности просили указать свое местонахождение.

Ранее Фокус сообщал, что Австралия подписала контракт с США на поставку танков и бронетехники на $2,5 млрд. Австралийская армия получит 75 танков Abrams последней модификации, а также различные штурмовые машины и мостоукладчик