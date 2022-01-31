Риск вооруженного конфликта: Австралия рекомендовала гражданам срочно покинуть Украину

Родственники дипломатов из Австралии уже выехали из Украины. Остальных граждан просят в целях безопасности указать свое местонахождение.

Посольство Австралии в Киеве рекомендовало гражданам страны не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Об этом написал в Twitter посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс.

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Родственники дипломатов посольства покинули Украину, добавил он.

Дипломат призвал австралийцев, находящихся в Украине, выезжать как можно быстрее на коммерческом или другом частном транспорте. По его словам, услуги по перевозкам в Украине могут остановить в кратчайшие сроки.

Правительство Австралии сообщило, что министерство иностранных дел и торговли открыло регистрационный портал для граждан Австралии в Украине, чтобы они в целях безопасности указали свое местонахождение.

"Условия безопасности могут быстро измениться. Консульские услуги и наша способность оказывать их могут быть ограничены в связи с обстоятельствами на местах", — предупредило правительство.

Фокус ранее писал, будет ли представительство Евросоюза эвакуировать дипперсонал вместе с семьями из Украины. Миссия планирует меры на случай чрезвычайных обстоятельств.

Отметим, что первым о разрешении дипломатам добровольно покинуть Украину заявили в Госдепе США 24 января. Родственников работников посольства обязали покинуть страну.

Великобритания второй начала эвакуировать из Украины дипломатов, почти половину штата посольства переведут в Лондон.

В Министерстве иностранных дел Германии также готовили план по эвакуации дипломатов из Украины.

Правительство Израиля вместе с еврейскими организациями, по инфомрации СМИ, говорили о массовой эвакуации евреев из Украины при военном вторжении РФ.