Великобритания вслед за США решила эвакуировать дипломатов из Украины

Британским дипломатам никто не угрожал, но Форин-офис решил вернуть в Великобританию половину сотрудников, работающих в Киеве.

Великобритания вслед за США начала эвакуировать из Украины дипломатов на фоне предупреждений о российском вторжении. Об этом сообщила британская радиостанция ВВС со ссылкой на собственные источники.

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Угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

[ + – ] Посольство Великобритании находится на улице Десятинной

Британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны сообщил, что посольство Великобритании в Киеве "остается открытым и продолжит выполнять важную работу".

"Некоторых сотрудников посольства и их семьи эвакуируют из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России", – отметили в министерстве.

Напомним, что в Государственном департаменте США 24 января заявили, что американские дипломаты могут по желанию выехать из Украины из-за опасений угрозы вторжения РФ. Семьям дипломатов приказали покинуть Украину в обязательном порядке.

Министерство иностранных дел Украины считает решение Госдепа об эвакуации преждевременным, потому что "кардинальных изменений в ситуации с безопасностью не произошло".

Министерство иностранных дел Германии начало планировать эвакуацию семей дипломатов из Киева.