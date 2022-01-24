RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Російсько-українська війна

Великобританія слідом за США вирішила евакуювати дипломатів із України

263
Великобританія, посольство Великобританії, прапор Великобританії.
Фото: Britannica | Сім'ї британських дипломатів також евакуювали

Британським дипломатам ніхто не погрожував, але Форин-офіс вирішив повернути до Великої Британії половину співробітників, які працюють у Києві.

Великобританія за США почала евакуювати з України дипломатів на тлі попереджень про російське вторгнення. Про це повідомила британська радіостанція ВВС з посиланням на власні джерела.

Погроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великобританії.

Посольство Великобританії розташоване на вул. Десятинній
Посольство Великобританії розташоване на вул. Десятинній

Британський телеканал Sky News із посиланням на заяву міністерства закордонних справ країни повідомив, що посольство Великобританії в Києві "залишається відчиненим і продовжить виконувати важливу роботу".

"Деяких співробітників посольства та їхні сім'ї евакуювали з Києва у відповідь на зростання загрози з боку Росії", – зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, що в Державному департаменті США 24 січня заявили, що американські дипломати можуть за бажанням виїхати з України через побоювання загрози вторгнення РФ. Сім'ям дипломатів наказали залишити Україну обов'язково.

Міністерство закордонних справ України вважає рішення Держдепу про евакуацію передчасним, тому що "кардинальних змін у ситуації з безпекою не сталося".

Міністерство закордонних справ Німеччини почало планувати евакуацію сімей дипломатів із Києва.