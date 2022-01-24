Великобританія слідом за США вирішила евакуювати дипломатів із України

Британським дипломатам ніхто не погрожував, але Форин-офіс вирішив повернути до Великої Британії половину співробітників, які працюють у Києві.

Великобританія за США почала евакуювати з України дипломатів на тлі попереджень про російське вторгнення. Про це повідомила британська радіостанція ВВС з посиланням на власні джерела.

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Погроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великобританії.

[ + – ] Посольство Великобританії розташоване на вул. Десятинній

Британський телеканал Sky News із посиланням на заяву міністерства закордонних справ країни повідомив, що посольство Великобританії в Києві "залишається відчиненим і продовжить виконувати важливу роботу".

"Деяких співробітників посольства та їхні сім'ї евакуювали з Києва у відповідь на зростання загрози з боку Росії", – зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, що в Державному департаменті США 24 січня заявили, що американські дипломати можуть за бажанням виїхати з України через побоювання загрози вторгнення РФ. Сім'ям дипломатів наказали залишити Україну обов'язково.

Міністерство закордонних справ України вважає рішення Держдепу про евакуацію передчасним, тому що "кардинальних змін у ситуації з безпекою не сталося".

Міністерство закордонних справ Німеччини почало планувати евакуацію сімей дипломатів із Києва.