В МЗС України назвали "передчасною" евакуацію сімей дипломатів США з Києва
Ситуація з безпекою в Україні останнім часом не дуже змінилася, а Росія загрожує нападом ще з 2014 року, заявили в українському МЗС.
Рішення Державного департаменту США евакуювати членів сімей співробітників американського посольства в Києві — передчасне. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.
"Поважаючи право іноземних держав на безпеку дипмісій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірного застереження", — зазначили в МЗС.
Українські дипломати вважають, що кардинальних змін у ситуації з безпекою останнім часом не сталося. Росія загрожує нападом із 2014 року, а війська біля держкордону з Україною почала накопичувати з квітня минулого року, повідомили урядовці.
"Члени дипмісії отримали можливість виїхати, якщо в них є таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не обов'язковий. Закликаємо спокійно ставитись до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу", — наголошується в тексті заяви.
Міністерство подякувало уряду США за активну дипломатичну позицію і надання Україні новітньої зброї та техніки.
В МЗС України акцентували увагу на активних зусиллях РФ у поширенні дезінформації, маніпуляцій і фейків. Це робиться для нагнітання панічних настроїв серед українців та іноземців, для управління бізнес-середовищем і підриву економічної стабільності, переконані у відомстві.
Нагадаємо, що Держдеп США 24 січня вирішив, що американські дипломати можуть добровільно покинути Україну на фоні загрози вторгнення Росії. Їхні сім'ї повинні обов'язково виїхати з країни.
Плани з евакуації сімей дипломатів із Києва готують і у міністерстві закордонних справ Німеччини.
В МЗС Ізраїлю нещодавно просили своїх громадян, які проживають в Україні, заповнити особисті дані в анкеті для швидкого зв'язку консулів.