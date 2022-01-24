В МЗС України назвали "передчасною" евакуацію сімей дипломатів США з Києва

Ситуація з безпекою в Україні останнім часом не дуже змінилася, а Росія загрожує нападом ще з 2014 року, заявили в українському МЗС.

Рішення Державного департаменту США евакуювати членів сімей співробітників американського посольства в Києві — передчасне. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

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"Поважаючи право іноземних держав на безпеку дипмісій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірного застереження", — зазначили в МЗС.

Українські дипломати вважають, що кардинальних змін у ситуації з безпекою останнім часом не сталося. Росія загрожує нападом із 2014 року, а війська біля держкордону з Україною почала накопичувати з квітня минулого року, повідомили урядовці.

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"Члени дипмісії отримали можливість виїхати, якщо в них є таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не обов'язковий. Закликаємо спокійно ставитись до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу", — наголошується в тексті заяви.

Міністерство подякувало уряду США за активну дипломатичну позицію і надання Україні новітньої зброї та техніки.

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В МЗС України акцентували увагу на активних зусиллях РФ у поширенні дезінформації, маніпуляцій і фейків. Це робиться для нагнітання панічних настроїв серед українців та іноземців, для управління бізнес-середовищем і підриву економічної стабільності, переконані у відомстві.

Нагадаємо, що Держдеп США 24 січня вирішив, що американські дипломати можуть добровільно покинути Україну на фоні загрози вторгнення Росії. Їхні сім'ї повинні обов'язково виїхати з країни.

Плани з евакуації сімей дипломатів із Києва готують і у міністерстві закордонних справ Німеччини.

В МЗС Ізраїлю нещодавно просили своїх громадян, які проживають в Україні, заповнити особисті дані в анкеті для швидкого зв'язку консулів.