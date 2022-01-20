Ізраїльтян, які проживають в Україні, попросили заповнити анкету на випадок "кризової ситуації"

Консульський відділ МЗС Ізраїлю попросив надіслати особисті дані, заповнені на кожного члена сім'ї, зокрема неповнолітніх дітей. Це потрібно для швидкого зв'язку консулів із громадянами Ізраїлю в Україні.

Консульський відділ міністерства закордонних справ Ізраїлю просить громадян країни, що проживають в Україні, заповнити анкету "у світлі ситуації, що склалася в Україні". Анкета доступна івритом та українською мовою на сайті уряду Ізраїлю.

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"У світлі ситуації, що склалася в Україні, рекомендуємо ізраїльтянам, які перебувають в Україні, заповнити нижченаведену анкету. Будь ласка, заповніть анкету на кожного члена сім'ї індивідуально, включаючи неповнолітніх дітей віком до 18 років", — попросили в міністерстві.

[ + – ] Анкета для громадян Ізраїлю

Ізраїльські чиновники хочуть, щоб в анкеті вказали особисті дані: ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону та місце проживання. Інформацію збережуть у базах даних МЗС.

Зазначені відомості дозволять консульському відділу у кризовій ситуації швидко зв'язатися із ізраїльтянами, які проживають в Україні.

Ізраїль слідкує за ситуацією в Україні

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв'ю NEWSru.co.il заявив про спостереження та аналіз того, що відбувається в Україні.

За його словами, наразі ситуація не є настільки небезпечною, щоб говорити про плани евакуацію громадян Ізраїлю. Проте дипломати готові забезпечити їхню безпеку та сподіваються, що напруженість через розміщення військ РФ на кордоні з Україною вирішиться мирним шляхом.

[ + – ] Посол Ізраїлю в Україні закликав вирішувати проблеми сходу України у переговорах

"Наша послідовна позиція — ми закликаємо вирішувати проблеми сходу України шляхом переговорів. У кожного ізраїльського посольства є план дій на випадок надзвичайної ситуації. Є він і у нас. Якщо виникне потреба, ми діятимемо відповідно до цього плану", — повідомив Бродський.

Нагадаємо, що американський телеканал CNN 19 січня повідомляв про завершення формування біля кордонів РФ та України ударної військової групи у 127 тисяч бійців. Росія також звозить до кордонів з Україною важку військову техніку, зокрема комплекси "Іскандер".

Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня попереджав, що Росія може розпочати повномасштабну військову операцію проти України у найкоротші терміни. Водночас у Білому домі не спрямовуватимуть війська в Україну у разі повномасштабного вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати та не реагувати емоційно на новини про можливе вторгнення Росії в Україну.