Проживающих в Украине израильтян попросили заполнить анкету на случай "кризисной ситуации"

Консульский отдел МИД Израиля попросил отправить личные данные, заполненные на каждого члена семьи, в том числе несовершеннолетних детей. Это нужно для быстрой связи консулов с гражданами Израиля в Украине.

Консульский отдел министерства иностранных дел Израиля просит проживающих в Украине граждан страны заполнить анкету "в свете сложившейся в Украине ситуации". Анкета доступна на иврите и украинском языке на сайте правительства Израиля.

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"В свете сложившейся в Украине ситуации, рекомендуем израильтянам, находящимся в Украине, заполнить нижеприведенную анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей младше 18 лет", – попросили в министерстве.

[ + – ] Анкета для граждан Израиля

Израильские чиновники хотят, чтобы в анкете указали личные данные: идентификационный номер, номер мобильного телефона и место проживания. Информацию сохранят в базах данных МИД.

Указанные сведения позволят консульскому отделу в кризисной ситуации быстро связаться с израильтянами, проживающими в Украине.

Израиль следит за ситуацией в Украине

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью NEWSru.co.il заявил о наблюдении и анализе происходящего в Украине.

По его словам, на данный момент ситуация не настолько опасна, чтобы говорить о планах эвакцации граждан Израиля. Однако дипломаты готовы обеспечить их безопасность и надеются, что напряженность в связи с размещением войск РФ на границе с Украиной решится мирным путем.

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"Наша последовательная позиция – мы призываем решать проблемы востока Украины путем переговоров. У каждого израильского посольства есть план действий на случай чрезвычайной ситуации. Есть он и у нас. Если возникнет необходимость, мы будем действовать соответственно этому плану", – сообщил Бродский.

Напомним, что американский телеканал CNN 19 января сообщал о завершении формирования у границ РФ и Украины ударной военной группы в 127 тысяч бойцов. Россия также свозит к границам с Украиной тяжелую военную технику, в частности, комплексы "Искандер".

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января предупреждал, что Россия может начать полномасштабную военную операцию против Украины в кратчайшие сроки. В тоже время в Белом доме не станут направлять войска в Украину в случае полномасштабного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать и не реагировать эмоционально на новости о возможном вторжении России в Украину.