США не відправлятимуть свої війська в Україну в разі вторгнення РФ, — AP

За інформацією журналістів, якщо США почнуть війну проти РФ в Україні, це на довгі роки "зв'яже сили та ресурси" країни та може призвести до великих людських жертв.

Адміністрація президента США Джо Байдена не планує відповідати в разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправленням своїх військ. Війна з Росією стала б для Сполучених Штатів величезною авантюрою з огляду на її потенціал дестабілізації регіону й ескалації до страшного ризику обміну ядерними ударами, пише американське агентство Associated Press.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Причина відмови США від безпосередньої участі у війні Росії проти України є простою. Сполучені Штати не мають жодних договірних зобов'язань перед Україною, йдеться у матеріалі.

Водночас, Вашингтон не може взагалі не реагувати на російську агресію проти України, адже це може означати його мовчазну згоду з майбутніми діями РФ проти інших країн Східної Європи, таких як Естонія, Латвія та Литва, які як члени НАТО мають гарантії безпеки. Сполучених Штатів і решти Альянсу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно заявив про "непохитну прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України". Але при цьому він не визначив межі цього зобов'язання.

Зазначається, що якщо США почнуть війну проти Росії в Україні, це може на довгі роки пов'язати їхні сили та ресурси та призвести до великих людських жертв із невизначеним результатом. Тим часом цей напрямок не є пріоритетом для США. Адміністрація Байдена зараз намагається зосередити увагу на Китаї як на ключовій загрозі безпеці.

Журналісти також вважають, що за допомогою Сполучених Штатів та інших союзників Україна могла б утримати Путіна від агресивних дій, якби він знав, що ціна буде надто високою.

"Ключ до протидії російським амбіціям полягає в тому, щоб не допустити швидкої перемоги Москви та збільшити економічні, політичні та військові витрати шляхом запровадження економічних санкцій, забезпечення політичної ізоляції від Заходу та підвищення ймовірності затяжного повстання, яке виснажує російські збройні сили", — написали політ. Сет Джонс і колишній офіцер ЦРУ Філіп Василевскі в аналізі для Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

На яку допомогу США може розраховувати Україна в разі вторгнення РФ?

Радник із національної безпеки Джейк Салліван сказав минулого тижня, що США "різко збільшать" підтримку "територіальної цілісності та суверенітету" України. Але він не назвав, як це робитимуть.

Адміністрація Байдена заявляє, що вона також відкрита для відправлення військового підкріплення союзникам НАТО на східному фронті.

Джонс і Василевські вважають, що на додаток до жорстких санкцій проти РФ в разі вторгнення Сполучені Штати мають надати безкоштовно Україні широкий спектр військової допомоги.

Ця допомога може бути доставлена ​​відкрито за допомогою американських військ, враховуючи сили спеціальних операцій, або це може бути таємна операція під проводом ЦРУ, санкціонована президентом США, зазначають аналітики.

Але це загрожує ризиком потрапляння американських військових на лінію вогню і залучення США в той бій, якого вони хочуть уникнути.

Нагадаємо, раніше МЗС України підтвердило екстрені постачання зброї від США ще на $200 млн. Так, загальний обсяг військової підтримки Україні з боку США збільшився до 650 млн доларів — це більше, ніж за будь-який минулий рік, починаючи з 2014-го.