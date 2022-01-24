В МИД Украины назвали "преждевременной" эвакуацию семей дипломатов США из Киева

Ситуация с безопасностью в Украине в последнее время не сильно изменилась, а Россия грозит нападением еще с 2014 года, заявили в украинском МИД.

Решение Государственного департамента США эвакуировать членов семей сотрудников американского посольства в Киеве – преждевременное. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности дипмиссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения", – отметили в МИД.

Украинские дипломаты считают, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло. Россия грозит нападением с 2014 года, а войска у госграницы с Украиной начала скапливать с апреля прошлого года, сообщили чиновники.

[ + – ] Россия скопила более 100 тысяч солдат на границе с Украиной Фото: РИА Новости

"Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен. Призываем спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа", – отмечается в тексте заявления.

Министерство поблагодарило правительство США за активную дипломатическую позицию и предоставление Украине новейшего оружия и техники.

[ + – ] Американцы поставляют Украине комплексы Javelin

В МИД Украины акцентировали внимание на активные усилия РФ в распространении дезинформации, манипуляций и фейков. Это делается для нагнетания панических настроений среди украинцев и иностранцев, для управления бизнес-средой и подрыва экономической стабильности, убеждены в ведомстве.

Напомним, что Госдеп США 24 января решил, что американские дипломаты могут добровольно покинуть Украину на фоне угрозы вторжения России. Их семьи должны обязательно выехать из страны.

Планы по эвакуации семей дипломатов из Киева готовят и в министерстве иностранных дел Германии.

В МИД Израиля недавно просили своих граждан, проживающих в Украине, заполнить личные данные в анкете для быстрой связи консулов.