Израиль готовится к эвакуации украинских евреев в случае вторжения РФ, — СМИ

В крупнейших еврейских общинах Украины рассказали Фокусу, что не слышали о подобных планах израильских властей. Известно, что на востоке и юге страны проживают около 75 тысяч украинцев еврейского происхождения.

Представители израильского правительства и еврейских организаций обсуждают возможность массовой эвакуации евреев из Украины в случае нового российского вторжения. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

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По информации журналистов, 23 января состоялся брифинг израильских чиновников и экспертов. На этой встрече обсуждался уровень угрозы еврейским общинам в Украине, а также возможность того, что Израиль должен будет эвакуировать украинцев еврейского происхождения в случае войны.

На встрече присутствовали представители канцелярии премьер-министра Израиля, Совета нацбезопасности, министерств иностранных дел, обороны, транспорта и по делам диаспоры, а также Еврейского агентства и правительственной организации "Натив", которая поддерживает связи между Израилем и евреями в постсоветских странах.

Израильские журналисты предполагают, что из-за возможной эскалации конфликта между РФ и Украиной, Израиль столкнется с крупнейшей за последние 30 лет эвакуацией евреев из воюющей страны. По израильским оценкам, в настоящее время в восточных и южных регионах Украины, проживает около 75 000 человек, которые имеют право на получение израильского гражданства.

Haaretz отмечает, что сейчас значительного роста числа украинских евреев, желающих иммигрировать в Израиль, не наблюдается, но ситуация может кардинально измениться.

Как сообщили Фокусу в Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, Украинском еврейском комитете и Еврейской общине Харькова, никто не обсуждал с этими организациями вопрос возможной массовой эвакуации евреев из Украины.

"Нет, только объявили регистрацию граждан Израиля. Израиль всегда готов эвакуировать евреев из опасных зон", — сказал в комментарии Фокусу Эдуард Долинский, исполнительный вице-президент Украинского еврейского комитета.

Стоить отметить, что Государство Израиль имеет богатый опыт эвакуации евреев из стран, где евреям грозит опасность. Так, в 1949-1950 годах израильские спецслужбы эвакуировали около 50 тыс. евреев из Йемена. В 1984 году Израиль провел операцию "Моисей", в ходе которых было эвакуировано несколько тысяч из охваченной гражданской войной Эфиопии.

Напомним, из-за угрозы российского вторжения, израильский МИД просит проживающих в Украине граждан страны заполнить специальную анкету с личными данными. Указанные сведения позволят израильским властям быстро связаться с израильтянами в кризисной ситуации.