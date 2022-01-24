Ізраїль готується до евакуації українських євреїв у разі вторгнення РФ, — ЗМІ

У найбільших єврейських громадах України розповіли Фокусу, що не чули про подібні плани ізраїльської влади. Відомо, що на сході та півдні країни проживає близько 75 тисяч українців єврейського походження.

Представники ізраїльського уряду та єврейських організацій обговорюють можливість масової евакуації євреїв з України у разі нового російського вторгнення. Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією журналістів, 23 січня відбувся брифінг ізраїльських чиновників та експертів. На цій зустрічі обговорювався рівень загрози єврейським громадам в Україні, а також можливість того, що Ізраїль має евакуювати українців єврейського походження у разі війни.

На зустрічі були присутні представники канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, Ради нацбезпеки, міністерств закордонних справ, оборони, транспорту та у справах діаспори, а також Єврейської агенції та урядової організації "Натив", яка підтримує зв'язки між Ізраїлем та євреями у пострадянських країнах.

Ізраїльські журналісти припускають, що через можливу ескалацію конфлікту між РФ та Україною, Ізраїль зіткнеться з найбільшою за останні 30 років евакуацією євреїв із країни, що воює. За ізраїльськими оцінками, нині у східних та південних регіонах України проживає близько 75 000 осіб, які мають право на отримання ізраїльського громадянства.

Haaretz зазначає, що зараз значного зростання кількості українських євреїв, які бажають іммігрувати до Ізраїлю, не спостерігається, але ситуація може кардинально змінитись.

Як повідомили Фокусу в Асоціації єврейських організацій та громад України, Українському єврейському комітеті та Єврейській громаді Харкова, ніхто не обговорював із цими організаціями питання можливої масової евакуації євреїв з України.

"Ні, тільки оголосили реєстрацію громадян Ізраїлю. Ізраїль завжди готовий евакуювати євреїв із небезпечних зон", — сказав у коментарі Фокусу Едуард Долінський, виконавчий віцепрезидент Українського єврейського комітету.

Варто зазначити, що Держава Ізраїль має багатий досвід евакуації євреїв із країн, де євреям загрожує небезпека. Так, у 1949-1950 роках ізраїльські спецслужби евакуювали близько 50 тис. євреїв із Ємену. У 1984 році Ізраїль провів операцію "Мойсей", під час якої було евакуйовано кілька тисяч із охопленої громадянською війною Ефіопії.

Нагадаємо, через загрозу російського вторгнення, ізраїльське МЗС просить громадян країни, що проживають в Україні, заповнити спеціальну анкету з особистими даними. Зазначені відомості дозволять ізраїльській владі швидко зв'язатися із ізраїльтянами у кризовій ситуації.