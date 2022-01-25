В представительстве Евросоюза рассказали, будут ли эвакуировать дипломатов из Украины

Дипломатическая служба Евросоюза планирует различные шаги на случай чрезвычайных обстоятельств в Украине и регулярно обменивается информацией по возможному военному вторжению РФ с членами ЕС.

В Евросоюзе внимательно наблюдают за развитием событий в Украине, в частности, за наращиванием российской военной мощи на границах. Об этом говорится в ответе дипмиссии на запрос Фокуса.

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Представительство ЕС на данный момент не рассматривает вариант эвакуации своего дипперсонала и их родственников из Украины.

"Как и каждая дипломатическая служба, мы планируем шаги на случай чрезвычайных обстоятельств. Представительство и государства-члены ЕС регулярно обмениваются информацией по этому поводу", – пояснили в представительстве.

Евродипломаты приняли к сведению разрешение Госдепа США сотрудникам американского посольства в Киеве добровольно покинуть Украину.

"США должны прокомментировать эти объявления", – говорится в ответе дипмиссии.

Напомним, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил об отсутствии причин для эвакуации из Украины семей работников посольств стран Европы.

Какие страны хотят эвакуировать дипломатов из Украины

Госдеп США 24 января разрешил американским дипломатам добровольно покинуть Украину из-за военной угрозы РФ. Семьи работников посольства США должны обязательно покинуть страну.

Вслед за США эвакуировать из Украины дипломатов начала Великобритания. Британским дипломатам никто не угрожал, но около половины сотрудников вернут в Лондон.

По информации СМИ, представители Министерства иностранных дел Германии также готовят план по эвакуации из Украины семей дипломатов.

Правительство Австралии выпустило федеральное предупреждение и посоветовало гражданам страны "сейчас же уезжать" из Украины. Власти рекомендовали австралийцам лететь коммерческими рейсами, поскольку считают, что авиасообщение между странами может измениться или прекратиться в короткий срок.

В израильском правительстве и еврейских организациях, по данным СМИ, обсуждают возможность массовой эвакуации евреев из Украины при военном вторжении РФ. Израильские журналисты отмечали, что из-за возможного военного конфликта между Россией и Украиной, Израиль столкнется с крупнейшей за последние 30 лет эвакуацией евреев.

Недавно в МИД Израиля попросили граждан, проживающих в Украине, заполнить личные данные в анкете, чтобы с ним могли быстро связаться консулы.