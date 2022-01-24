Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Киева из-за угрозы вторжения РФ

Гражданам советуют уезжать коммерческими рейсами, поскольку авиасообщение между странами может измениться или прекратиться на опреденное время.

На фоне растущей угрозы масштабного российского вторжения в Украину и по мере расширения военного контингента РФ вблизи украинской границы, правительство Австралии выпустило федеральное предупреждение, в котором гражданам советуют "сейчас уезжать" из Украины. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

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Из-за угрозы безопасности руководство Австралии также начало вывозить семьи дипломатов, которые работают в киевском посольстве.

Австралийцам советуют воспользоваться коммерческими рейсами, поскольку авиасообщение между странами может измениться или вовсе прекратиться в короткие сроки.

"Помощь со стороны посольства и наша возможность предоставить эту помощь может быть ограничена из-за локальных условий", — заявили представители руководства страны.

Со ссылкой на украинские источники отмечается, что сейчас в Украине находится около 1 400 граждан Австралии.

Тем же австралийцам, которые решат остаться в Украине, рекомендуют перепроверить личные планы безопасности и быть готовыми спрятаться в убежище.

Ранее Фокус сообщал, что власти Великобритании решили эвакуировать дипломатов из Украины, последовав примеру США.

Напомним, что, по некоторым сообщениям, эвакуация семей американских дипломатов из Киева может начаться уже на этой неделе, руководство МИДа Германии также готовит план эвакуации своих дипломатов и их семей из Украины.