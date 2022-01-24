Австралія евакуює родини дипломатів із Києва через загрозу вторгнення РФ

Громадянам радять їхати комерційними рейсами, оскільки авіасполучення між країнами може змінитися або припинитися на певний час.

На тлі зростання загрози масштабного російського вторгнення в Україну та в міру розширення військового контингенту РФ поблизу українського кордону уряд Австралії випустив федеральне попередження, у якому громадянам радять "зараз їхати" з України. Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

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Через загрозу безпеці керівництво Австралії також почало вивозити сім'ї дипломатів, які працюють у київському посольстві.

Австралійцям радять скористатися комерційними рейсами, оскільки авіасполучення між країнами може змінитися або припинитися в короткі терміни.

"Допомога з боку посольства та наша можливість надати цю допомогу може бути обмежена через локальні умови", — заявили представники керівництва країни.

Із посиланням на українські джерела зазначається, що зараз в Україні перебуває близько 1400 громадян Австралії.

Тим же австралійцям, які вирішать залишитися в Україні, рекомендують перевірити ще раз особисті плани безпеки та бути готовими сховатися в притулку.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Великобританії вирішила евакуювати дипломатів із України, наслідуючи приклад США.

Нагадаємо, що, за деякими повідомленнями, евакуація сімей американських дипломатів із Києва може розпочатися вже цього тижня, керівництво МЗС Німеччини також готує план евакуації своїх дипломатів і їхніх сімей із України.