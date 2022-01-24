ЕС не видит причин для эвакуации дипломатов и их семей из Украины, — Боррель

Представитель Евросоюза призвал "не драматизировать" ситуацию, пока продолжается переговорный процесс вокруг ситуации на украинских границах.

На данный момент для эвакуации семей европейских дипломатов и работников посольств из Украины нет оснований. Об этом перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в понедельник, 24 января, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Журналист спросил Борреля, является ли признаком скорого начала полномасштабной войны в Украине тот факт, что США разрешили своим дипломатам покинуть украинскую территорию и обязали семьи работников посольства в Киеве выехать из страны.

В ответ представитель ЕС заявил, что государственный секретарь Энтони Блинкен объяснит европейским коллегам причины такого объявления во время сегодняшней видеоконференции.

"Мы не собираемся делать того же (эвакуировать семьи дипломатов), потому что мы не видим для этого конкретных причин. Блинкен нас проинформирует. Не стоит драматизировать (ситуацию), пока идут переговоры (по поводу ситуации на украинских границах). Однако может у Блинкена есть больше информации и он ею с нами поделится".

Напомним, 24 января на сайте Государственного департамента США появилось объявление о том, что американские дипломаты, работающие в посольстве в Киеве, могут добровольно покинуть Украину, а их семьи теперь обязаны выехать из страны на фоне угрозы вторжения РФ.

Ранее журналисты сообщали, что Германия рассматривает возможность эвакуации своих дипломатов с украинской территории.