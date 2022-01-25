У представництві Євросоюзу розповіли, чи евакуюватимуть дипломатів з України

Дипломатична служба Євросоюзу планує різні кроки на випадок надзвичайних обставин в Україні та регулярно обмінюється інформацією щодо можливого військового вторгнення РФ з членами ЄС.

У Євросоюзі уважно спостерігають за розвитком подій в Україні, зокрема, за нарощуванням російської військової сили на кордонах. Про це йдеться у відповіді дипмісії на запит Фокуса.

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Представництво ЄС наразі не розглядає варіант евакуації свого дипперсоналу та їхніх родичів з України.

"Як і кожна дипломатична служба, ми плануємо кроки на випадок надзвичайних обставин. Представництво та держави-члени регулярно обмінюються інформацією з цього приводу", — пояснили в представництві.

Євродипломати взяли до уваги дозвіл Держдепу США співробітникам американського посольства в Києві добровільно покинути Україну.

"США мають прокоментувати ці оголошення", — йдеться у відповіді дипмісії.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель говорив про відсутність причин для евакуації з України сімей працівників посольств країн Європи.

Які країни хочуть евакуювати дипломатів з України

Держдеп США 24 січня дозволив американським дипломатам добровільно покинути Україну через військову загрозу РФ. Сім'ї працівників посольства США мають обов'язково залишити країну.

Слідом за США евакуювати з України дипломатів почала Великобританія. Британським дипломатам ніхто не загрожував, але майже половину співробітників повернуть в Лондон.

За інформацією ЗМІ, представники Міністерства закордонних справ Німеччини також готують план евакуації з України сімей дипломатів.

Уряд Австралії випустив федеральне попередження і порадив громадянам країни "зараз їхати" з України. Влада рекомендувала австралійцям летіти комерційними рейсами, оскільки вважають, що авіасполучення між країнами може змінитися або припинитися в короткий термін.

В ізраїльському уряді та єврейських організаціях, за даними ЗМІ, обговорюють можливість масової евакуації євреїв з України під час військового вторгнення РФ. Ізраїльські журналісти зазначали, що через можливий воєнний конфлікт між Росією та Україною, Ізраїль зіткнеться з найбільшою за останні 30 років евакуацією євреїв.

Нещодавно МЗС Ізраїлю попросили громадян, які проживають в Україні, заповнити особисті дані в анкеті, щоб із ним могли швидко зв'язатися консули.