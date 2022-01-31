Ризик збройного конфлікту: Австралія рекомендувала громадянам терміново покинути Україну

Родичі дипломатів з Австралії вже виїхали з України. Решту громадян просять з метою безпеки вказати своє місцезнаходження.

Посольство Австралії в Києві рекомендувало громадянам країни не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Про це написав у Twitter посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

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Родичі дипломатів посольства покинули Україну, додав він.

Дипломат закликав австралійців, які перебувають в Україні, виїжджати якнайшвидше на комерційному чи іншому приватному транспорті. За його словами, послуги з перевезень в Україні можуть зупинити в найкоротший термін.

Уряд Австралії повідомив, що міністерство закордонних справ і торгівлі відкрило реєстраційний портал для громадян Австралії в Україні, щоб вони з метою безпеки вказали своє місцезнаходження.

"Умови безпеки можуть швидко змінитись. Консульські послуги та наша здатність надавати їх можуть бути обмежені у зв'язку з обставинами на місцях", — попередив уряд.

Фокус раніше писав, чи евакуюватиме представництво Євросоюзу дипперсонал разом із сім'ями з України. Місія планує заходи щодо надзвичайних обставин.

Зазначимо, що першими про дозвіл дипломатам добровільно покинути Україну заявили в Держдепі США 24 січня. Родичів працівників посольства зобов'язали залишити країну.

Великобританія другою почала евакуювати з України дипломатів, майже половину штату посольства переведуть в Лондон.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини також готували план евакуації дипломатів з України.

Уряд Ізраїлю разом з єврейськими організаціями, за інформацією ЗМІ, говорили про масову евакуацію євреїв з України в разі військового вторгнення РФ.