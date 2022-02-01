Раз на 200 років: найпотужніша повінь в Австралії залишила без продовольства цілі регіони (відео)

Потоп розпочався з південних штатів Австралії, відрізав захід країни від транспортного сполучення і тепер рухається на схід.

Найсильніша повінь, яка трапляється раз на 200 років, завдала величезних збитків інфраструктурі країни, затопила південні штати і відрізала західні регіони Австралії від залізничного й автомобільного сполучення. Перебої з постачанням продуктів, за оцінками експертів, триватимуть кілька тижнів. Збитки підприємств рахуються десятками мільйонів доларів, повідомляє австралійське видання News.

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Минулого тижня на Австралійський континент обрушився аномальний обсяг опадів. З 27 січня на країну щодня проливається триразова кількість вологи, причому дощі прогнозують цього тижня. Особливо сильні опади випали на Півдні Австралії. У п'ятницю уряд оголосив у низці південних регіонів країни надзвичайний стан, який триватиме 14 днів.

[ + – ] Стихія серйозно пошкодила автомагістралі

Повінь зруйнувала автомобільні траси по всій країні й у восьми місцях пошкодила залізничне полотно. На вихідних вулиці міст у південних штатах перетворилися на річки, вода зруйнувала основні автомагістралі та змила автомобілі.

Стихія пошкодила найважливішу залізничну лінію, що сполучає Сідней і Перт. Нею йшло 90 відсотків продовольства, яке надходить зі східних штатів у всьому Західному регіоні. Тепер магазини, кафе, ресторани, лікарні, будинки для людей похилого віку, дитячі садки і навіть військові бази відрізані від виробників і постачальників продовольства.

[ + – ] Вулиці міст перетворилися на річки

Влада намагається вирішити проблему за рахунок автомобільного транспорту, але супермаркети вже вводять обмеження на продаж таких продуктів, як курка, фарш, ковбаси, серветки, борошно, рис і молоко.

[ + – ] Повінь у багатьох місцях пошкодила залізничні лінії.

Зараз негода триває і метеорологи прогнозують, що шторми протягом тижня вирушать на схід країни.

Нагадаємо, Австралія рекомендувала своїм громадянам терміново покинути Україну. Родичі дипломатів з Австралії вже виїхали з України. Решту громадян із метою безпеки просили вказати своє місцезнаходження.

Раніше Фокус повідомляв, що Австралія підписала контракт зі США на постачання танків і бронетехніки на $2,5 млрд. Австралійська армія отримає 75 танків Abrams останньої модифікації, а також різні штурмові машини і мостоукладач.