Австралія підписала контракт зі США на постачання танків і бронетехніки на $2,5 млрд (фото)

Австралійська армія отримає 75 танків Abrams останньої модифікації, а також різні штурмові машини та мостоукладачі.

Міноборони Австралії оголосили про підписання контракту на 2,5 млрд доларів США, спрямовані на купівлю танків і бойових інженерних машин. Про це повідомляє DefBrief.

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У межах угоди австралійська армія отримає:

75 танків M1A2 SEPv3 Abrams;

29 штурмових машин M1150;

17 штурмових мостоукладачів М1074;

5 ремонтно-евакуаційних машин М88А2.

[ + – ] Штурмова машина M1150 [ + – ] Мостоукладач М1074 [ + – ] Ремонтно-евакуаційна машина М88А2

Танки Abrams версії SEPv3 — це остання модифікація американського танка, що отримала поліпшення електроенергії, мережевої сумісності, живучості та низку інших.

"У поєднанні з бойовою машиною піхоти, бойовими інженерними машинами та самохідними гаубицями новий "Abrams" дасть нашим солдатам найкращі шанси на успіх і захист від шкоди", — заявив міністр оборони Австралії Пітер Даттон.

Як підкреслив міністр, характеристики танка роблять його універсальною машиною, яка здатна працювати у найрізноманітніших сценаріях, середовищах і рівнях конфлікту.

Постачання перших танків очікуються у 2024 році, а вихід на початкову експлуатаційну готовність техніки очікується у 2025 році.

Нагадаємо, у США протестували універсальний снаряд для танка Abrams, який розробляли 15 років.

Раніше повідомлялося, що Польща закупить танки M1 Abrams SEPv3 на 5 млрд доларів.