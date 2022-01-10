Австралія підписала контракт зі США на постачання танків і бронетехніки на $2,5 млрд (фото)
Австралійська армія отримає 75 танків Abrams останньої модифікації, а також різні штурмові машини та мостоукладачі.
Міноборони Австралії оголосили про підписання контракту на 2,5 млрд доларів США, спрямовані на купівлю танків і бойових інженерних машин. Про це повідомляє DefBrief.
У межах угоди австралійська армія отримає:
- 75 танків M1A2 SEPv3 Abrams;
- 29 штурмових машин M1150;
- 17 штурмових мостоукладачів М1074;
- 5 ремонтно-евакуаційних машин М88А2.
Танки Abrams версії SEPv3 — це остання модифікація американського танка, що отримала поліпшення електроенергії, мережевої сумісності, живучості та низку інших.
"У поєднанні з бойовою машиною піхоти, бойовими інженерними машинами та самохідними гаубицями новий "Abrams" дасть нашим солдатам найкращі шанси на успіх і захист від шкоди", — заявив міністр оборони Австралії Пітер Даттон.
Як підкреслив міністр, характеристики танка роблять його універсальною машиною, яка здатна працювати у найрізноманітніших сценаріях, середовищах і рівнях конфлікту.
Постачання перших танків очікуються у 2024 році, а вихід на початкову експлуатаційну готовність техніки очікується у 2025 році.
Нагадаємо, у США протестували універсальний снаряд для танка Abrams, який розробляли 15 років.
Раніше повідомлялося, що Польща закупить танки M1 Abrams SEPv3 на 5 млрд доларів.