Австралия подписала контракт с США на поставку танков и бронетехники на $2,5 млрд (фото)

Австралийская армия получит 75 танков Abrams последней модификации, а также различные штурмовые машины и мостоукладчики.

Минобороны Австралии объявили о подписании контракта на 2,5 млрд долларов США, направленные на покупку танков и боевых инженерных машин. Об этом сообщает DefBrief.

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В рамках соглашения австралийская армия получит:

75 танков M1A2 SEPv3 Abrams

29 штурмовых машин M1150

17 штурмовых мостоукладчиков М1074

5 ремонтно-эвакуационных машин М88А2.

[ + – ] штурмовая машина M1150 [ + – ] мостоукладчик М1074 [ + – ] ремонтно-эвакуационная машина М88А2

Танки Abrams версии SEPv3 — это последняя модификация американского танка, получившая улучшения в электроэнергии, сетевой совместимости, живучести и ряд других.

"В сочетании с боевой машиной пехоты, боевыми инженерными машинами и самоходными гаубицами новый "Abrams" даст нашим солдатам наилучшие шансы на успех и защиту от вреда", — заявил министр обороны Австралии Питер Даттон.

Как подчеркнул министр, характеристики танка делают его универсальной машиной, которая способна работать в самых разнообразных сценариях, средах и уровнях конфликта.

Поставки первых танков ожидаются в 2024 года, а выход на начальную эксплуатационную готовность техники ожидается в 2025 году.

Напомним, в США протестировали универсальный снаряд для танка Abrams, который разрабатывали 15 лет.

Ранее сообщалось, что Польша закупит танки M1 Abrams SEPv3 на 5 млрд долларов.