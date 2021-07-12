Вместо советских Т-72 - американские Abrams. Польша планирует закупить 250 танков на $5 млрд

В Минобороны рассматривают приобретение последний модификации M1 Abrams SEPv3, а также некоторое количество гусеничной техники.

Министерство обороны Польши оценивает возможность приобретения около 250 танков M1 Abrams у США. Сумма сделки может составить от 11 до 19 млрд злотых. Об этом сообщает Defense News.

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По данным источников издания, Министерство ведет переговоры со Штатами о потенциальных условиях контракта. На данный момент прорабатываются его детали, но окончательное решение по сделке еще не принято.

"В рамках текущего анализа, связанного с оперативными потребностями, мы определили необходимость обеспечения бронетанковых войск современными танками, что соответствовало бы требованиями современного поля боя", — рассказали в Минобороны изданию.

Сообщается, что рассматривается последняя модификация танка M1 Abrams — SEPv3, а также определенное количество гусеничных машин. Сумма сделки может составить от 2,9 млрд до 5 миллиардов долларов. Всего планируется закупить до 250 танков. Польские вооруженные силы проводят замену советского вооружения и танков на западные образцы. Ранее Польша выявляла интерес к проекту разработки европейского ОБТ Франции и Германии, но пока заявления не пошли дальше.

Фото: Sgt. Melissa N. Lessard/U.S. Army

M1 Abrams SEPv3 — модификация получила новые снаряды, модернизированную систему управления огнем с панорамными прицелами, а также новые тепловизоры с дисплеем высокой четкости.

Напомним, Польша обвинила российских хакеров РФ в масштабной кибератаке, от которой пострадали министры и депутаты.

Ранее сообщалось, что Украина, Польша и Болгария начнут совместное производство минометов и мин к ним.