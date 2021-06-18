Польша обвинила хакеров РФ в масштабной кибератаке, пострадали министры и депутаты

Первый тревогу забил чиновник из председательства совета министров – взломали его почту. Сразу после этого информация появилась в российском Telegram-канале.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что за попытками взлома почтовых ящиков и личных аккаунтов в соцсетях польских политиков стоят российские хакеры.

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Об этом говорится в первом официальном комментарии Качинського после масштабной кибератаки, передает Reuters.

После атак хакеров в Польше было срочно проведено закрытое заседание Сейма (нижней палаты парламента) с целью обсудить секретную информацию о киберпреступлениях.

По словам Ярослава Качиньского, кибератака осуществлялась с территории Российской Федерации, а масштабы нападения хакеров — внушительные.

Жертвами атаки российских хакеров, как утверждает вице-премьер, стали министры и депутаты различных политических партий.

"Анализ наших служб и секретных служб наших союзников позволяет нам однозначно утверждать, что кибератака была осуществлена ​​с территории Российской Федерации. Ее масштабы и размах широки", — подчеркнул вице-премьер Польши.

Первым тревогу забил глава канцелярии предсовмина Михал Дворчик, у которого взломали электронную почту и аккаунт в соцсетях. Он сразу заподозрил хакеру из РФ, поскольку после взлома информация оказалась в российском Telegram.

"В настоящее время я не могу точно сказать, когда моя учетная запись электронной почты была успешно взломана, но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что я не использовал ее для отправки какой-либо информации, которая может представлять угрозу для государственной безопасности", — подчеркнул Дворчик.

Взлом почты и аккаунта в соцсетях также зафиксировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

Ранее Фокус сообщал, что Microsoft обвинил российских хакеров в кибератаке. Кибератака была направлена против аналитических центров, НПО и ряда других компаний, а в расследовании фигурирует группировка, причастная к атакам на SolarWinds.

Также Фокус рассказывал, что связанные с разведкой российские хакеры атаковали полицию Нидерландов во время расследования дела MH17. Хакерскую атаку смогли зафиксировать представители нидерландской спецслужбы AIVD. К киберпреступлению причастна группировка Cozy Bear, которую связывают со Службой внешней разведки РФ.