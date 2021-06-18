Польща звинуватила хакерів РФ у масштабній кібератаці, постраждали міністри і депутати

Першим тривогу забив чиновник з головування ради міністрів — зламали його пошту. Відразу після цього інформація з'явилася в російському Telegram-каналі.

Віце-премʼєр Польщі Ярослав Качинський заявив, що за спробами злому поштових скриньок і особистих акаунтів у соцмережах польських політиків стоять російські хакери.

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Про це йдеться в першому офіційному коментарі Качинського після масштабної кібератаки, передає Reuters.

Після атак хакерів у Польщі було терміново проведено закрите засідання Сейму (нижньої палати парламенту) з метою обговорити секретну інформацію про кіберзлочини.

За словами Ярослава Качинського, кібератака здійснювалася з території Російської Федерації, а масштаби нападу хакерів — значні.

Жертвами атаки російських хакерів, як стверджує віцепремʼєр, стали міністри і депутати різних політичних партій.

"Аналіз наших служб і секретних служб наших союзників дозволяє нам однозначно стверджувати, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації. Її масштаби і розмах широкі", — підкреслив віцепремʼєр Польщі.

Першим на сполох забив глава канцелярії предсовміну Міхал Дворчік, у якого зламали електронну пошту і акаунт у соціальних мережах. Він відразу запідозрив хакерів з РФ, оскільки після злому інформація опинилася в російському Telegram.

"Зараз я не можу точно сказати, коли мій обліковий запис електронної пошти був успішно зламаний, але я хотів би ще раз підкреслити, що я не використав її для відправки будь-якої інформації, яка може становити загрозу для державної безпеки", — підкреслив Дворчік.

Злом пошти та акаунту у соціальних мережах також зафіксував премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Раніше Фокус повідомляв, що Microsoft звинуватив російських хакерів у кібератаці. Кібератака була спрямована проти аналітичних центрів, неурядових організацій та низки інших компаній, а у розслідуванні фігурує угруповання, причетнЕ до атак на SolarWinds.

Також Фокус розповідав, що повʼязані з розвідкою російські хакери атакували поліцію Нідерландів під час розслідування справи MH17. Хакерську атаку змогли зафіксувати представники нідерландської спецслужби AIVD. До кіберзлочинів причетне угрупування Cozy Bear, яке повʼязують із Службою зовнішньої розвідки РФ.