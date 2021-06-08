По стандартам НАТО: Украина, Польша и Болгария начнут производить мины и минометы (фото)

На территории нашей страны могут начать производство натовских мин, если все этапы испытаний на полигонах завершатся успешно.

Украинские, польские и болгарские компании объединяют усилия для локализации производства мин и минометов стандарта НАТО. Об этом сообщает главный конструкт "Завода Маяк" Александр Гордеев для Defense Express.

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Госпредприятие проводит переговоры с несколькими восточноевропейскими компаниями, в том числе с болгарской Arsenal JSCo для налаживания производства мин натовского калибра в Украине. Планируется локализовать производство мин 60, 82 и 120 мм калибра.

[ + – ] Мины для минометов производства Arsenal JSCo Фото: Defense Express

Польские и болгарские компании в свою очередь заинтересованы в локализации производства украинских минометов М60-16 "Камертон" (60 мм), М-82-11 "Молоток" (калибра 82 мм), М120-15 "Молот" (120 мм), а также провести работы по адаптации 160-мм миномета М-160.

[ + – ] Минометы производства "Маяк" Фото: Defense Express

Для полноценной реализации проекта необходимо, чтобы тестовые стрельбы натовскими минами прошли успешно. В скором времени Украина закупит тестовую партию для стрельбы из минометов на одном из европейских регионов, а позже и на украинских. Если они пройдут все этапы, то минометы получат сертификат совместимости НАТО, а Украина планирует начать производство мин на своей территории.

После этого в Польше и Болгарии планируют организовать крупноузловую сборку украинских минометов. Европейских партнеров заинтересовали минометы завода "Маяк" за счет дешевизны и боевого применения в зоне ООС.

Напомним, с 2016 по сентябрь 2018 года в Украине зафиксировано 9 разрывов минометов "Молот", в результате которых погибли 13 человек и еще 30 получили ранения.

Также в Украине до конца года начнут производить ВОГ-17 для автоматических гранатометов.

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