В Украине до конца года начнут производить 30-мм боеприпасы, - Минобороны (фото)

Серийное производство, как заявляют в ведомстве, будет создано на базе украинских предприятий, с поставкой некоторых деталей из страны-члена НАТО.

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что ведомство инициировало государственные испытания боеприпасов для автоматических гранатометов АГС-17 и их украинских аналогов КБА-117 и КБА 119. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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По словам министра, государство пытается уменьшить критическую зависимость армии от импорта боеприпасов. Поэтому важно сделать украинский оборонно-промышленный комплекс независимым. Речь идет о снарядах ВОГ-17В, ВОГ-17ИН.

Если госиспытания пройдут успешно, то еще в этом году будет принято решение о старте серийного производства выстрелов для автоматических гранатометов на базе украинских предприятий. Отдельные компоненты для припасов, как сообщают в Минобороны, будут поставляться из одной стран-членов НАТО.

[ + – ] Снаряды проходят испытания Фото: пресс-центр Минобороны

"Мы стремимся достичь снижения критической зависимости от импортных боеприпасов. Это — элемент независимости нашего оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства. Для этого, кроме производства ВОГов, оборонное ведомство прорабатывает, в том числе, вопросы налаживания мощностей ремонта боеприпасов. У нас для этого есть склады, технический персонал, документация, уже строятся производственные цеха", — подчеркнул Таран.

Напомним, "Укроборонопром" подписал соглашение с Канадой на строительство патронного завода. Предприятие будет специализироваться на производстве патронов для стрелкового оружия.

Ранее КБ "Южное" провело успешные испытания реактивных снарядов "Тайфун-1" для БМ-21 "Град".