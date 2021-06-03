В Україні до кінця року почнуть виробляти 30-мм боєприпаси, — Міноборони (фото)

Серійне виробництво, як заявляють у відомстві, буде створено на базі українських підприємств, з постачанням деяких деталей з країни-члена НАТО.

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що відомство ініціювало державні випробування боєприпасів для автоматичних гранатометів АГС-17 і їх українських аналогів КБА-117 і КБА 119. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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За словами міністра, держава намагається зменшити критичну залежність армії від імпорту боєприпасів. Тому важливо зробити український оборонно-промисловий комплекс незалежним. Йдеться про снаряди ВОГ-17В, ВОГ-17ІН.

Якщо держвипробування пройдуть успішно, то ще в цьому році буде прийнято рішення про старт серійного виробництва пострілів для автоматичних гранатометів на базі українських підприємств. Окремі компоненти для припасів, як повідомляють у Міноборони, будуть поставлятися з однієї країн-членів НАТО.

[ + – ] Снаряди проходять випробування Фото: пресцентр Міноборони

"Ми прагнемо досягти зниження критичної залежності від імпортних боєприпасів. Це — елемент незалежності нашого оборонно-промислового комплексу і безпеки держави. Для цього, крім виробництва ВОГів, оборонне відомство опрацьовує, у тому числі, питання налагодження потужностей ремонту боєприпасів. У нас для цього є склади, технічний персонал, документація, уже будуються виробничі цехи", — підкреслив Таран.

Нагадаємо, "Укроборонопром" підписав угоду з Канадою на будівництво патронного заводу. Підприємство буде спеціалізуватися на виробництві патронів для стрілецької зброї.

Раніше КБ "Південне" провело успішні випробування реактивних снарядів "Тайфун-1" для БМ-21 "Град".