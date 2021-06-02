"Укроборонпром" подписал соглашение с Канадой на строительство патронного завода (фото)

Предприятие, как заявляет глава госконцерна, построят в Украине, оно будет производить патроны для стрелкового вооружения.

"Укроборонпром" и ГАХК "Артем" подписали соглашение с канадскими компаниями GL Munitions Inc. и Waterbury-Farrel по строительству патронного завода в Украине. Об этом сообщил глава концерна Юрий Гусев в Facebook.

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Согласно подписанным документам, канадские компании совместно с украинскими предприятиями разработают технико-экономические обоснование строительство патронного завода в Украине. Предприятие будет специализироваться на производстве патронов для стрелкового оружия.

Из-за оккупации ОРДЛО, страна потеряла доступ к единственному патронному заводу, который был расположен в Луганске. Сейчас он находится под контролем у боевиков. А строительство нового завода, как утверждает Гусев, должно решить одну из главных проблем украинского оборонного комплекса.

[ + – ] Подписание соглашения Фото: Facebook/Юрий Гусев

Перед подписанием соглашения "Укроборонпром" подписывал меморандум с агенством правительства Канады касательно сотрудничества в оборонно-промышленной сфере.

ГАХК "Артем" — производитель авиационных ракет, снарядов и приборов для авиационных аппаратов. В холдинг входит 16 компаний. Принадлежит государству.

Напомним, о строительстве патронного завода заявляли еще в 2016 году. Тогда предполагалось, что завод будет располагаться в центральной части Украины. Часть специалистов, которые выехали из оккупированного Луганска, должны были быть задействованы на новом предприятии.

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