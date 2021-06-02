"Укроборонпром" підписав угоду з Канадою на будівництво патронного заводу (фото)

Підприємство, як заявляє глава держконцерну, побудують в Україні, воно вироблятиме патрони для стрілецької зброї.

"Укроборонпром" та ДАХК "Артем" підписали угоду з канадськими компаніями GL Munitions Inc. і Waterbury-Farrel із будівництва патронного заводу в Україні. Про це повідомив глава концерну Юрій Гусєв у Facebook.

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Згідно з підписаними документами, канадські компанії спільно з українськими підприємствами розроблять техніко-економічні обґрунтування будівництва патронного заводу в Україні. Підприємство спеціалізуватиметься на виробництві патронів для стрілецької зброї.

Через окупацію ОРДЛО, країна втратила доступ до єдиного патронного заводу, який був розташований в Луганську. Зараз він знаходиться під контролем у бойовиків. А будівництво нового заводу, як стверджує Гусєв, має вирішити одну з головних проблем українського оборонного комплексу.

[ + – ] Підписання угоди Фото: Facebook/Юрий Гусев

Перед підписанням угоди "Укроборонпром" підписував меморандум з агенством уряду Канади щодо співробітництва в оборонно-промисловій сфері.

ДАХК "Артем" — виробник авіаційних ракет, снарядів і приладів для авіаційних апаратів. У холдинг входить 16 компаній. Належить державі.

Нагадаємо, про будівництво патронного заводу заявляли ще в 2016 році. Тоді передбачалося, що завод буде розташовуватися в центральній частині України. Частина фахівців, які виїхали з окупованого Луганська, повинні були бути задіяні на новому підприємстві.

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