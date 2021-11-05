Через 15 років розробки. У США протестували універсальний снаряд для танка Abrams (фото)
Новий снаряд покликаний замінити відразу 4 інших, які використовуються в армії США. Він здатний уражати бронетехніку, зміцнення та армовані стіни.
Два екіпажі з роти Crazy Horce армії США провели випробування перших багатоцільових програмованих снарядів АМР XM1147 для танків Abrams. Про це повідомляє Army Recognition.
Повідомляється, що розробка снаряда ведеться вже понад 15 років, тому для танкових екіпажів це справді був історичний момент. Він вплине на всю армію та підрозділ бронетехніки зокрема. У процесі тестів було здійснено 86 пострілів.
Одним снарядом ХМ-1147 планується замінити відразу 4 типи снарядів:
- протитанковий снаряд M830A1 (MPAT);
- фугасний протитанковий снаряд M830 (HEAT);
- контейнерний снаряд M1028 (CAN);
- снаряд M908 для знищення перешкод.
Це можна зробити завдяки програмованості нового снаряда. Крім чотирьох видів ураження, снаряд може уражати армовані стіни дистанції до 2 км. Для танкових екіпажів подібна універсальність дає два ресурси — час і простір для маневру.
"Цей снаряд значно спростив тактичне планування в оперативному середовищі. Термін, який ми використовуємо, це "Бойове перенесення", тобто який у нас патрон заряджений, коли ми вступаємо в бій. Зазвичай це вирішується тим, що ми очікуємо від ворога, якщо ми чекаємо танки, ми йдемо в бій із SABOT, нашим танко-уражальним снарядом "AMP дозволяє нам переносити цей снаряд у бою, не побоюючись за те, з яким противником ми можемо зіткнутися", — розповів штаб-сержант Ніколас Смірман.
Нагадаємо, в РФ розпочали виробництво захисту від високоточної зброї. Комплекс здатний збивати з цілі з лазерним, оптичним, тепловим і радіолокаційним наведенням.
Зазначимо, що Польща закупить танки M1 Abrams SEPv3 на 5 млрд доларів.