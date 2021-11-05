Через 15 років розробки. У США протестували універсальний снаряд для танка Abrams (фото)

Новий снаряд покликаний замінити відразу 4 інших, які використовуються в армії США. Він здатний уражати бронетехніку, зміцнення та армовані стіни.

Два екіпажі з роти Crazy Horce армії США провели випробування перших багатоцільових програмованих снарядів АМР XM1147 для танків Abrams. Про це повідомляє Army Recognition.

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Повідомляється, що розробка снаряда ведеться вже понад 15 років, тому для танкових екіпажів це справді був історичний момент. Він вплине на всю армію та підрозділ бронетехніки зокрема. У процесі тестів було здійснено 86 пострілів.

[ + – ] ХМ1147

Одним снарядом ХМ-1147 планується замінити відразу 4 типи снарядів:

протитанковий снаряд M830A1 (MPAT);

фугасний протитанковий снаряд M830 (HEAT);

контейнерний снаряд M1028 (CAN);

снаряд M908 для знищення перешкод.

Це можна зробити завдяки програмованості нового снаряда. Крім чотирьох видів ураження, снаряд може уражати армовані стіни дистанції до 2 км. Для танкових екіпажів подібна універсальність дає два ресурси — час і простір для маневру.

"Цей снаряд значно спростив тактичне планування в оперативному середовищі. Термін, який ми використовуємо, це "Бойове перенесення", тобто який у нас патрон заряджений, коли ми вступаємо в бій. Зазвичай це вирішується тим, що ми очікуємо від ворога, якщо ми чекаємо танки, ми йдемо в бій із SABOT, нашим танко-уражальним снарядом "AMP дозволяє нам переносити цей снаряд у бою, не побоюючись за те, з яким противником ми можемо зіткнутися", — розповів штаб-сержант Ніколас Смірман.

Нагадаємо, в РФ розпочали виробництво захисту від високоточної зброї. Комплекс здатний збивати з цілі з лазерним, оптичним, тепловим і радіолокаційним наведенням.

Зазначимо, що Польща закупить танки M1 Abrams SEPv3 на 5 млрд доларів.