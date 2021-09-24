"Ховає" техніку за серією перешкод: в РФ почали виробляти захист від високоточної зброї

Комплекс може збивати снаряди з лазерним, оптичним, тепловим і радіолокаційним наведенням.

Російська держкорпорація "Ростех" почала серійне виробництво комплексів захисту від високоточної зброї для новітньої військової техніки, зокрема, для важкої вогнеметної системи ТОС-2, розвідмашини ПРП-5, а також комплексів управління артилерією "Заповіт-Д". Про це повідомляє пресслужба компанії.

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До складу комплексу входять датчики, що попереджають про атаку, апаратура для управління, пускові пристрої та аерозольні боєприпаси. Заявляється, що комплекс може захищати техніку від зброї з лазерним, оптичним, тепловим і радіолокаційним наведенням.

Комплекс працює під час атаки, визначаючи загрози та "ховаючи" техніку за завісою з комбінованих перешкод.

"Завдяки цьому боєприпас втрачає контакт із ціллю, збивається з атакувального курсу або продовжує політ "наосліп" — в інерціальному режимі без точного наведення на ціль", — заявив індустріальний директор кластера озброєнь, боєприпасів і спецхімії "Ростеху" Бекхан Оздоєв.

Він додав, що випробування показали, що комплекс може захистити техніку під час бою і на марші від протитанкових ракет та атак із повітря.

Нагадаємо, в окупованій Керчі окупанти спустили на воду корабель "Аскольд", здатний нести ракети "Калібр".

Раніше в Британії показали "щит" для захисту бронетехніки від ракет і ПТУР за допомогою активної та пасивної систем захисту.