У Британії показали "щит" для захисту бронетехніки від ракет і ПТКР (фото)

Система працюватиме відразу на двох рівнях. На першому виявити мету і спробувати збити її з курсу. А на другому — фізично знищити ракету.

На виставці озброєння DSEI-2021 в Лондоні низка компаній на чолі з Leonardo показали високотехнологічний захист для бронетехніки, яка базується на електронному та фізичному рівні. Про це повідомляє пресслужба Leonardo.

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Команда, що складається з Abstract Solutions, CGI, Frazer-Nash, Lockheed Martin UK, RBSL, Roke і Ultra Electronics, розробила новий захист MIPS (інтегрувальна модульна захисна система). Вона призначена для захисту транспортних засобів, таких як танки, БТР або звичайні автомобілі.

Захист створює "щит" навколо транспорту, який різними засобами не дає потрапити ракеті або снаряду в ціль. Система працює відразу на двох рівнях — перший рівень зосереджений на ранньому виявленні загроз і їх відображенні шляхом перешкод, перехоплення або обману курсу. А другий має систему перехоплення і фізичного знищення снаряда, тобто прямо атакує мету.

Фото: Leonardo Company

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MIPS покликаний вирішити наростаючу загрозу з боку сучасних ПТРК і реактивних гранатометів, які можуть знищити транспорт одним пострілом. Наразі вже були проведені перші випробування системи. З близької відстані по об'єкту була випущена ракета, яка влучила в ціль. Датчики MIPS відбили випущений снаряд.

У Міноборони Великобританії сподіваються, що дорожня карта, яка була створена розробниками, дозволить після випробувань прийняти систему захист на озброєння. Також планують поліпшити систему, щоб вона могла боротися з дрона.

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