Ставка на технології та ШІ: яким буде Королівський флот Британії в наступні 50 років (фото)
У концепті передбачається створення гіперзвукових БПЛА, підводних човнів, які використовують у ролі палива планктон, а також новий вид корабля — тримаран.
У Королівському флоті Військово-морських сил Великобританії опублікували концепцію розвитку роду військ на наступні 50 років. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Вода
Передбачається впровадження нового типу автономного бойового корабля — тримаран. Це новий вид корабля, який приводиться в рух спеціальними водометами. Особлива увага приділяється екології. Кораблі флоту будуть пересуватися на енергії вітряних турбін, яка буде передаватися по бездротовій мережі на судно. Від тепла глибоководних термальних джерел і біопалива у вигляді планктону, які кораблі будуть збирати подібно китам.
Під водою будуть підводні човни, які виходять за межі стандартних нині ударних і ракетних кораблів. До нього увійдуть підводні транспортні одиниці, які будуть перевозити припаси, розвідувальні кораблі, а також підводний флагман з опуклим корпусом і живими коралами на корпусі.
Повітря
На рівні стратосфери будуть обладнані спеціальні повітряні кулі для БПЛА, які утримуються в повітрі в гелевих оболонках, покриті сонячними панелями. Вони зможуть не тільки забезпечувати спостереження, а й розгортати дрони, що літають з гіперзвуковою швидкістю. Вони будуть здатні летіти до цілі, атакуючи її за допомогою рейкових гармат і лазерів ближньої дії.
Найближчі перспективи
Ближчою метою є розробка того, що Військово-морський флот називає системами постійного оперативного розгортання (PODS), які є змінними модулями для надводного флоту. Технологія дозволить використовувати одну і ту ж деталь на різних кораблях.
У цілому програма передбачає зменшення флоту за рахунок використання передових технологій, що дають великі можливості. Виросте використання штучного інтелекту та автоматизації разом з великим використанням підводного світу.
Нагадаємо, у США розробляють космічну систему відстеження від гіперзвукових ракет.