Ставка на технології та ШІ: яким буде Королівський флот Британії в наступні 50 років (фото)

У концепті передбачається створення гіперзвукових БПЛА, підводних човнів, які використовують у ролі палива планктон, а також новий вид корабля — тримаран.

У Королівському флоті Військово-морських сил Великобританії опублікували концепцію розвитку роду військ на наступні 50 років. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Вода

Передбачається впровадження нового типу автономного бойового корабля — тримаран. Це новий вид корабля, який приводиться в рух спеціальними водометами. Особлива увага приділяється екології. Кораблі флоту будуть пересуватися на енергії вітряних турбін, яка буде передаватися по бездротовій мережі на судно. Від тепла глибоководних термальних джерел і біопалива у вигляді планктону, які кораблі будуть збирати подібно китам.

[ + – ] Концепт-арт автономного штурмового підводного човна майбутнього Фото: Royal Navy

Під водою будуть підводні човни, які виходять за межі стандартних нині ударних і ракетних кораблів. До нього увійдуть підводні транспортні одиниці, які будуть перевозити припаси, розвідувальні кораблі, а також підводний флагман з опуклим корпусом і живими коралами на корпусі.

[ + – ] Концепт підводного човна Фото: Royal Navy

Повітря

На рівні стратосфери будуть обладнані спеціальні повітряні кулі для БПЛА, які утримуються в повітрі в гелевих оболонках, покриті сонячними панелями. Вони зможуть не тільки забезпечувати спостереження, а й розгортати дрони, що літають з гіперзвуковою швидкістю. Вони будуть здатні летіти до цілі, атакуючи її за допомогою рейкових гармат і лазерів ближньої дії.

[ + – ] Гіперзвуковий дрон-штурмовик Фото: Royal Navy

Найближчі перспективи

Ближчою метою є розробка того, що Військово-морський флот називає системами постійного оперативного розгортання (PODS), які є змінними модулями для надводного флоту. Технологія дозволить використовувати одну і ту ж деталь на різних кораблях.

У цілому програма передбачає зменшення флоту за рахунок використання передових технологій, що дають великі можливості. Виросте використання штучного інтелекту та автоматизації разом з великим використанням підводного світу.

Нагадаємо, у США розробляють космічну систему відстеження від гіперзвукових ракет.