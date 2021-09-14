Ставка на технологии и ИИ: каким будет Королевский флот Британии в следующие 50 лет (фото)

В концепте предполагается создание гиперзвуковых БПЛА, подлодок, использующие в качестве топлива планктон, а также новый вид корабля — тримаран.

В Королевском флоте Военно-морских сил Великобритании опубликовали концепцию развития рода войск на следующие 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вода

Предусматривается внедрение нового типа автономного боевого корабля — тримарана. Это новый вид корабля, который приводится в движение специальными водометами. Особое внимание уделяется экологии. Корабли флота будут передвигаться на энергии ветряных турбин, которая будет передаваться по беспроводной сети на судно. От тепла глубоководных термальных источников, и биотоплива в виде планктона, которые корабли будут собирать подобно китам.

[ + – ] Концепт-арт автономной штурмовой подлодки будущего Фото: Royal Navy

Под водой будут находиться подводные лодки, которые выходят за рамки стандартных ныне ударных и ракетных кораблей. В нее войдут подводные транспортные единицы, которые будут перевозить припасы, разведывательные корабли, а также подводный флагман с выпуклым корпусом и живыми корралами на корпусе.

[ + – ] Концеп подводной лодки Фото: Royal Navy

Воздух

На уровне стратосферы будут оборудованы специальные воздушные шары для БПЛА, которые удерживаются в воздухе в гелевых оболочках, покрытые солнечными панелями. Они смогут не только обеспечивать наблюдение, но и развертывать дроны, летающие с гиперзвуковой скоростью. Они будут способны лететь к цели атакуя ее с помощью рельсовых пушек и лазеров ближнего действия.

[ + – ] Гиперзвуковой дрон-штурмовик Фото: Royal Navy

Ближайшие перспективы

Более близкой целью является разработка того, что Военно-морской флот называет системами постоянного оперативного развертывания (PODS), которые являются сменными модулями для надводного флота. Технология позволит использовать одну и ту же деталь на разных кораблях.

В целом программа предусматривает уменьшение флота за счет использования передовых технологий, дающие большие возможности. Вырастет использование искусственного интеллекта и автоматизации вместе с большим использованием подводного мира.

Напомним, в США разрабатывают космическую систему отслеживания от гиперзвуковых ракет.