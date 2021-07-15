Поиски защиты от гиперзвуковых ракет. В США разрабатывают космическую систему слежения (фото)

Система спутников обеспечит передачу данных о ракетах на Земле перехватчикам, чтобы отработать по целям.

Агентство противоракетной обороны Минобороны США будет использовать пару спутников CubeSat для отслеживания запусков баллистических и гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает New Atlas.

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Работы по использованию спутников ведутся в рамках инициативы "испытательный стенд Nanosat". Первый блок спутника был запущен 30 июня из Калифорнии. Миссия продлится до конца лета, она рассчитана на 3 месяца.

Фото: VOX

Гиперзвуковые ракеты, как пишут в издании, становятся уже реальным оружием, поэтому вопрос защиты от них становится все более актуальным. В США разрабатывают специальный датчик MDA — это система, отслеживающая пуски гиперзвуковых и баллистических ракет.

Устанавливать датчик можно на спутников на низкой околоземной орбите. Он нацелен на отслеживание пуска гиперзвуковых ракет на всех этапах полета: от пуска до поражения цели. Обнаружив цель, датчик будет передавать данные в командные центры и перехватчики для их идентификации и уничтожения. Для обеспечения отработки по цели между спутниками и перехватчиками должна быть связь.

Фото: VOX

Стоимость одного спутника с датчиком на нем стоит — 1,3 млн долларов, что за счет невысокой цены должно помочь создать целую сеть спутников на орбите Земли.

Напомним, в США прошел неудачный пуск гиперзвуковой ракеты от Lochkeed Martin.

Отметим, что в китайских СМИ пишут об угрозе критической инфраструктуры страны из-за электромагнитного оружия, разрабатываемого в США.