США разрабатывает электромагнитное оружие и защиту от него, - китайские СМИ

Китайское правительство считает, что их инфраструктура под угрозой удара ЭМИ, которое разрабатывается в Штатах.

Соединенные штаты ведут разработку электромагнитное оружие (ЭМИ) из-за чего существует угроза для китайской телекоммуникационной инфраструктуры и электрических сетей. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post.

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После анализа отчетов правительства США, военных документов и законов, которые принимались в Конгрессе с 2017 года, китайские специалисты пришли к выводу, что Штаты ведут разработку ЭМИ. А в стратегию национальной безопасности страны включен пункт о защите от угроз ЭМИ. В 2019 году экс-президент США Дональд Трамп подписал указ о координации национальных усилий по защите ЭМИ, а позднее Конгресс проголосовал за увеличение бюджета по разработке соответствующей программы.

Китайское правительство опасается, что их страна сильно зависит от электричества. Мощный удар электромагнитным импульсом выведет из строя сеть. Это оружие, как утверждают в издании, позволит без человеческих жертв поразить критическую инфраструктуру.

В Китае самая большая в мире энергосистема. В 2019 году он произвел почти столько же электроэнергии, как США, Индия, Россия и Япония вместе взятые.

[ + – ] Объекты критической инфраструктуры в Китае Фото: South China Morning Post

Исходя из этого в КНР считают, что в США будет готова защита от ЭМИ к 2032 году. И китайскому правительству нужно обеспечить защиту собственной страны от вероятного применения электромагнитного оружия против них.

Напомним, США модернизирует вооружение для противостояния агрессии РФ, в том числе инвестируя в єлектромагнитные рельсотроны.