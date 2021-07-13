США розробляє електромагнітну зброю і захист від неї, — китайські ЗМІ

Китайський уряд вважає, що їхня інфраструктура під загрозою удару ЕМЗ, яка розробляється в Штатах.

Сполучені штати ведуть розробку електромагнітної зброї (ЕМЗ) через що існує загроза для китайської телекомунікаційної інфраструктури та електричних мереж. Про це пише китайське видання South China Morning Post.

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Після аналізу звітів уряду США, військових документів і законів, які ухвалювалися в Конгресі з 2017 року, китайські фахівці дійшли висновку, що Штати ведуть розробку ЕМЗ. А в стратегію національної безпеки країни доданий пункт про захист від загроз ЕМЗ. У 2019 експрезидент США Дональд Трамп підписав указ про координацію національних зусиль щодо захисту ЕМЗ, а пізніше Конгрес проголосував за збільшення бюджету для розробки відповідної програми.

Китайський уряд побоюється, що їхня країна сильно залежить від електрики. Потужний удар електромагнітним імпульсом виведе з ладу мережу. Ця зброя, як стверджують у виданні, дозволить без людських жертв вразити критичну інфраструктуру.

У Китаї найбільша в світі енергосистема. У 2019 він виробив майже стільки ж електроенергії, як США, Індія, Росія і Японія разом узяті.

[ + – ] Об'єкти критичної інфраструктури в Китаї Фото: South China Morning Post

Виходячи з цього в КНР вважають, що в США буде готовий захист від ЕМЗ до 2032 року. І китайському уряду потрібно забезпечити захист власної країни від можливого застосування електромагнітної зброї проти них.

Нагадаємо, США модернізує озброєння для протистояння агресії РФ, зокрема інвестуючи в електромагнітні рельсотрони.