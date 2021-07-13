США розробляє електромагнітну зброю і захист від неї, — китайські ЗМІ
Китайський уряд вважає, що їхня інфраструктура під загрозою удару ЕМЗ, яка розробляється в Штатах.
Сполучені штати ведуть розробку електромагнітної зброї (ЕМЗ) через що існує загроза для китайської телекомунікаційної інфраструктури та електричних мереж. Про це пише китайське видання South China Morning Post.
Після аналізу звітів уряду США, військових документів і законів, які ухвалювалися в Конгресі з 2017 року, китайські фахівці дійшли висновку, що Штати ведуть розробку ЕМЗ. А в стратегію національної безпеки країни доданий пункт про захист від загроз ЕМЗ. У 2019 експрезидент США Дональд Трамп підписав указ про координацію національних зусиль щодо захисту ЕМЗ, а пізніше Конгрес проголосував за збільшення бюджету для розробки відповідної програми.
Китайський уряд побоюється, що їхня країна сильно залежить від електрики. Потужний удар електромагнітним імпульсом виведе з ладу мережу. Ця зброя, як стверджують у виданні, дозволить без людських жертв вразити критичну інфраструктуру.
У Китаї найбільша в світі енергосистема. У 2019 він виробив майже стільки ж електроенергії, як США, Індія, Росія і Японія разом узяті.
Виходячи з цього в КНР вважають, що в США буде готовий захист від ЕМЗ до 2032 року. І китайському уряду потрібно забезпечити захист власної країни від можливого застосування електромагнітної зброї проти них.
Нагадаємо, США модернізує озброєння для протистояння агресії РФ, зокрема інвестуючи в електромагнітні рельсотрони.