Пошуки захисту від гіперзвукових ракет. У США розробляють космічну систему спостереження (фото)
Система супутників забезпечить передавання даних про ракети на Землі перехоплювачам, щоб відпрацювати за програмними цілями.
Агентство протиракетної оборони Міноборони США буде використовувати кілька супутників CubeSat для відстеження запусків балістичних і гіперзвукових ракет. Про це повідомляє New Atlas.
Роботи з використання супутників ведуться в рамках ініціативи "випробувальний стенд Nanosat". Перший блок супутника був запущений 30 червня через Каліфорнію. Місія триватиме до кінця літа, вона розрахована на 3 місяці.
Гіперзвукові ракети, як пишуть у виданні, стають вже реальною зброєю, тому питання захисту від них стає все більш актуальним. У США розробляють спеціальний датчик MDA — це система, яка відстежує пуски гіперзвукових і балістичних ракет.
Встановлювати датчик можна на супутниках на низькій навколоземній орбіті. Він націлений на відстеження пуску гіперзвукових ракет на всіх етапах польоту: від пуску до ураження цілі. Зафіксувавши ціль, датчик передаватиме дані в командні центри і перехоплювачі для їхньої ідентифікації та знищення. Для забезпечення відпрацювання по цілі між супутниками і перехоплювачами повинен бути звʼязок.
Вартість одного супутника з датчиком на ньому коштує 1,3 млн доларів, що за рахунок невисокої ціни повинно допомогти створити цілу мережу супутників на орбіті Землі.
Нагадаємо, в США пройшов невдалий пуск гіперзвукової ракети від Lochkeed Martin.
Зазначимо, що в китайських ЗМІ пишуть про загрозу критичної інфраструктури країни через електромагнітну зброю, що розробляється в США.