Система супутників забезпечить передавання даних про ракети на Землі перехоплювачам, щоб відпрацювати за програмними цілями.

Агентство протиракетної оборони Міноборони США буде використовувати кілька супутників CubeSat для відстеження запусків балістичних і гіперзвукових ракет. Про це повідомляє New Atlas.

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Роботи з використання супутників ведуться в рамках ініціативи "випробувальний стенд Nanosat". Перший блок супутника був запущений 30 червня через Каліфорнію. Місія триватиме до кінця літа, вона розрахована на 3 місяці.

Фото: Северная Корея хакеры

Гіперзвукові ракети, як пишуть у виданні, стають вже реальною зброєю, тому питання захисту від них стає все більш актуальним. У США розробляють спеціальний датчик MDA — це система, яка відстежує пуски гіперзвукових і балістичних ракет.

Встановлювати датчик можна на супутниках на низькій навколоземній орбіті. Він націлений на відстеження пуску гіперзвукових ракет на всіх етапах польоту: від пуску до ураження цілі. Зафіксувавши ціль, датчик передаватиме дані в командні центри і перехоплювачі для їхньої ідентифікації та знищення. Для забезпечення відпрацювання по цілі між супутниками і перехоплювачами повинен бути звʼязок.

Фото: Северная Корея хакеры

Вартість одного супутника з датчиком на ньому коштує 1,3 млн доларів, що за рахунок невисокої ціни повинно допомогти створити цілу мережу супутників на орбіті Землі.

Нагадаємо, в США пройшов невдалий пуск гіперзвукової ракети від Lochkeed Martin.

Зазначимо, що в китайських ЗМІ пишуть про загрозу критичної інфраструктури країни через електромагнітну зброю, що розробляється в США.