В Британии показали "щит"для защиты бронетехники от ракет и ПТУРов (фото)

Система будет работать сразу на двух уровнях — обнаружение цели с попыткой сбить ее с курса, а на втором — физических уничтожить ракету.

На выставке вооружения DSEI-2021 в Лондоне ряд компаний во главе с Leonardo показали высокотехнологичную защиту для бронетехники, которая базируется на электронном и физическом уровне. Об этом сообщает пресс-служба Leonardo.

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Команда, состоящая из Abstract Solutions, CGI, Frazer-Nash, Lockheed Martin UK, RBSL, Roke и Ultra Electronics, разработали новую защиту MIPS (Интегрируемая модульная защитная система). Она предназначена для защиты транспортных средств, таких как танки, БТР или обычные автомобили.

Защита создает "щит" вокруг транспорта, которая разными средствами не дает попасть ракете или снаряду в цель. Система работает сразу на двух уровнях — первый уровень сосредоточен на раннем обнаружении угроз и их отражении путем помех, перехвата или обмана курса. А второй имеет систему перехвата и физического поражения снаряда, то есть прямо атакуюет цель.

Фото: Leonardo Company

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MIPS призван собой решить нарастающую угрозу со стороны современных ПТУР и реактивных гранатометов, которые могут уничтожить транспорт одним выстрелом. На данный момент уже были проведены первые испытания системы. С близкого расстояния по объекту была выпущена ракета, которая не поразила цель. Датчики MIPS отразили выпущенный снаряд.

В Минобороны Великобритании надеются, что дорожная карта, которая была создана разработчиками, позволит после испытаний принять систему защиту на вооружение. Также планируется улучшить систему, чтобы она могла бороться с дронами.

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