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Военный Фокус

Робот ноги-гусеницы. В Германии создадут боевой дрон-внедорожник с запасом хода 300 км (фото)

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концепт робота будущего
Фото: Donaustahl | IBEX будет способен передвигаться по ровной местности на скорости до 55 км/ч

Машина сможет разгоняться до 55 км/час на шоссе и обнаруживать цели на расстоянии до 7 км. Возможные варианты вооружения — пулеметы, ракеты, миномет, орудие.

Немецкая компания Donaustahl показала концепт беспилотного боевого робота с гусеничной и шагающей системой под названием IBEX. Об этом сообщает польское милитари издание MilMag.

Разработка выделяется необычным форм-фактором. Вместо привычных гусениц или колес, новинка использует четыре независимые гусеницы, которые крепятся на биометрических ногах как у четвероногих животных. Эта особенность позволяет преодолевать препятствия шириной 3 метра и высотой более 1,8 метра.

робот ibex
Визуализация внешнего вида робота IBEX
Фото: Donaustahl

Своеобразные ноги у робота имеют независимые электроприводы с регулируемым просветом и наклоном — это позволяет им перемещаться независимо друг от друга.

Сердцем IBEX станет дизельный двигатель на 800 л.с. с электрогенератором. Благодаря этому робот способен развивать скорость до 55 км/ч на асфальтированной дороге и иметь запас хода в 300 км.

Корпус боевого робота будут оснащать вращающейся башней с двумя 35-мм зенитными установками или же с двумя зенитно-ракетными установками с 4 пусками у каждой. Среди других вариантов вооружения — миномет или артиллерия среднего калибра. Также в башне предлагается размещение радиолокационной станции, что должно позволить обнаруживать аэродинамические цели на дистанции до 7 км.

Известные характеристики IBEX:

  • Высота — 3,93 метра
  • Разница между самым высоким и самым низким возможным положением гусеницы — 1,8 метра
  • Масса робота — 25 тонн
робот ibex
Фото: Donaustahl
концепт шагающего робота
Фото: Donaustahl
разработка роботов
Фото: Donaustahl
робот ibex
концепт шагающего робота
разработка роботов

Разработчики Donaustahl заявляют, что такой необычный формат боевой машины выбран из того, что они убеждены, что в будущем войска НАТО будут действовать в сложных и труднодоступных местностях. А такая гусеничная и пешеходная система будет иметь высокие показатели проходимости по бездорожью.

Напомним, эстонский сухопутный боевой робот Type-X может закупить американская армия.

Отметим, что в США показали рендер БМП нового класса, которая должна радикально изменить поле боя благодаря своей компоновке.