Машина сможет разгоняться до 55 км/час на шоссе и обнаруживать цели на расстоянии до 7 км. Возможные варианты вооружения — пулеметы, ракеты, миномет, орудие.

Немецкая компания Donaustahl показала концепт беспилотного боевого робота с гусеничной и шагающей системой под названием IBEX. Об этом сообщает польское милитари издание MilMag.

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Разработка выделяется необычным форм-фактором. Вместо привычных гусениц или колес, новинка использует четыре независимые гусеницы, которые крепятся на биометрических ногах как у четвероногих животных. Эта особенность позволяет преодолевать препятствия шириной 3 метра и высотой более 1,8 метра.

[ + – ] Визуализация внешнего вида робота IBEX Фото: Donaustahl

Своеобразные ноги у робота имеют независимые электроприводы с регулируемым просветом и наклоном — это позволяет им перемещаться независимо друг от друга.

Сердцем IBEX станет дизельный двигатель на 800 л.с. с электрогенератором. Благодаря этому робот способен развивать скорость до 55 км/ч на асфальтированной дороге и иметь запас хода в 300 км.

Корпус боевого робота будут оснащать вращающейся башней с двумя 35-мм зенитными установками или же с двумя зенитно-ракетными установками с 4 пусками у каждой. Среди других вариантов вооружения — миномет или артиллерия среднего калибра. Также в башне предлагается размещение радиолокационной станции, что должно позволить обнаруживать аэродинамические цели на дистанции до 7 км.

Известные характеристики IBEX:

Высота — 3,93 метра

Разница между самым высоким и самым низким возможным положением гусеницы — 1,8 метра

Масса робота — 25 тонн

Фото: Donaustahl Фото: Donaustahl Фото: Donaustahl

Разработчики Donaustahl заявляют, что такой необычный формат боевой машины выбран из того, что они убеждены, что в будущем войска НАТО будут действовать в сложных и труднодоступных местностях. А такая гусеничная и пешеходная система будет иметь высокие показатели проходимости по бездорожью.

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