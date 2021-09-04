Робот ноги-гусеницы. В Германии создадут боевой дрон-внедорожник с запасом хода 300 км (фото)
Машина сможет разгоняться до 55 км/час на шоссе и обнаруживать цели на расстоянии до 7 км. Возможные варианты вооружения — пулеметы, ракеты, миномет, орудие.
Немецкая компания Donaustahl показала концепт беспилотного боевого робота с гусеничной и шагающей системой под названием IBEX. Об этом сообщает польское милитари издание MilMag.
Разработка выделяется необычным форм-фактором. Вместо привычных гусениц или колес, новинка использует четыре независимые гусеницы, которые крепятся на биометрических ногах как у четвероногих животных. Эта особенность позволяет преодолевать препятствия шириной 3 метра и высотой более 1,8 метра.
Своеобразные ноги у робота имеют независимые электроприводы с регулируемым просветом и наклоном — это позволяет им перемещаться независимо друг от друга.
Сердцем IBEX станет дизельный двигатель на 800 л.с. с электрогенератором. Благодаря этому робот способен развивать скорость до 55 км/ч на асфальтированной дороге и иметь запас хода в 300 км.
Корпус боевого робота будут оснащать вращающейся башней с двумя 35-мм зенитными установками или же с двумя зенитно-ракетными установками с 4 пусками у каждой. Среди других вариантов вооружения — миномет или артиллерия среднего калибра. Также в башне предлагается размещение радиолокационной станции, что должно позволить обнаруживать аэродинамические цели на дистанции до 7 км.
Известные характеристики IBEX:
- Высота — 3,93 метра
- Разница между самым высоким и самым низким возможным положением гусеницы — 1,8 метра
- Масса робота — 25 тонн
Разработчики Donaustahl заявляют, что такой необычный формат боевой машины выбран из того, что они убеждены, что в будущем войска НАТО будут действовать в сложных и труднодоступных местностях. А такая гусеничная и пешеходная система будет иметь высокие показатели проходимости по бездорожью.
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