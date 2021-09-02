"Радикально изменит поле боя": в США показали рендер футуристичной БМП нового класса (фото)

Машина должна заменить БМП Bredley, которые состоят на вооружении армии. Она может быть как полностью автономной, так и с экипажем.

Компания American Rheinmetall Vehicles, входящая в состав немецкого производителя Rheinmetall, продемонстрировала рендер опционально пилотируемой боевой машины. Об этом сообщает Defense Blog.

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Опционально пилотируемая боевая машина (OMFV) — это приоритетная программа армии США, которая призвана разработать замену БМП Bradley. Их в армии находится более 3700 единиц. До начала 2023 года должны спроектировать новую БМП, а первый прототип к 2024. Испытания разработки должны стартовать в 2026 году.

В новую БМП планируют интегрировать 50-мм пушку ХМ913 для превосходства будущих солдат.

"Технология открывает огромные возможности для исследования, разработки и интеграции новейших технологий в современную систему управления огнем для боевых машин", — заявил директор по развитию бизнеса и стратегии Rheinmetall Майкл Милнер.

OMVF — должен радикально изменить боевые возможности БМП на поле боя. Она сможет работать полностью автономно, без оператора. Также возможен вариант передвижения с экипажем. При этом БМП можно будет управлять и дистанционно при помощи системы управления.

Напомним, в Британии представили новый класс БМП, который должен иметь новый уровень возможностей.

Отметим, в США появится целый пул энергетического оружия в сфере противовоздушной обороны.