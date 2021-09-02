"Радикально змінить поле бою": у США показали рендер футуристичної БМП нового класу (фото)

Машина повинна замінити БМП Bredley, які перебувають на озброєнні армії. Вона може бути як повністю автономною, так і з екіпажем.

Компанія American Rheinmetall Vehicles, що входить до складу німецького виробника Rheinmetall, продемонструвала рендер опціонально пілотованої бойової машини. Про це повідомляє Defense Blog.

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Опціонально пілотована бойова машина (OMFV) — це пріоритетна програма армії США, яка покликана розробити заміну БМП Bradley. Їх в армії перебуває понад 3 700 одиниць. До початку 2023 року мають спроєктувати нову БМП, а перший прототип до 2024. Випробування розробки повинні стартувати в 2026 році.

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"Технологія відкриває величезні можливості для дослідження, розробки й інтеграції новітніх технологій в сучасну систему управління вогнем для бойових машин", — заявив директор із розвитку бізнесу та стратегії Rheinmetall Майкл Мілнер.

OMVF — повинна радикально змінити бойові можливості БМП на полі бою. Вона зможе працювати повністю автономно, без оператора. Також можливий варіант пересування з екіпажем. При цьому БМП можна буде керувати й дистанційно за допомогою системи управління.

Нагадаємо, в Британії представили новий клас БМП, який повинен мати новий рівень можливостей.

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