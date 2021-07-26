"Інший рівень можливостей": в Британії розкрили деталі нового класу БМП

Новинка являє собою опціонально пілотовану техніку, вона задіюватиме безліч систем наведення, а також низку інших особливостей.

Британська компанія BAE Systems опублікувала деталі про концепт Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV). Про це повідомляє Defense Blog.

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Вказується, що розробка є ключовим елементом модернізації бойових машин нового покоління. Новинка стане адаптивною платформою із широким спектром можливостей. Вона повинна відповідати потребам армії в мобільності, живучості, а також у летальності на полях битви майбутнього.

"Наші солдати на полі бою майбутнього повинні задавати темп битви і домінувати в смертоносності, виживанні та мобільності за допомогою технологій", — заявив директор із розвитку бізнесу BAE Systems Джим Міллер.

Компанія пропонує безліч систем наведення, активний захист із використанням технологій майбутнього. Вона заснована на підході MOSA, який дозволяє швидко оновлювати та впроваджувати інновації в ПЗ БМП. Передбачається, що управління можна буде здійснювати як екіпажем, так і віддалено, без нього.

Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) — це опціонально пілотована бойова машина армії. Є новою класифікацією США в програмі озброєння бойових машин нового покоління.

Нагадаємо, в Британії продовжать виправляти травмонебезпечні БМП Ajax, які викликають проблеми із суглобами та зі слухом.

У США представили нову систему віддаленого озброєння для бойових роботів та іншого озброєння. Також у США зʼявиться цілий пул енергетичної зброї у сфері протиповітряної оборони.