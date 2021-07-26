"Иной уровень возможностей": в Британии раскрыли детали нового класса БМП

Новинка представляет собой опционально пилотируемую технику, она будет задействовать множество систем наведения, а также ряд других особенностей.

Британская компания BAE Systems опубликовала детали о концепте Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV). Об этом сообщает Defense Blog.

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Указывается, что разработка является ключевым элементом модернизации боевых машин нового поколения. Новинка станет адаптивной платформой с широким спектром возможностей. Она должна соответствовать потребностям армии в мобильности, живучести, а также в летальности на полях сражения будущего.

"Наши солдаты на поле боя будущего должны задавать темп битвы и доминировать в смертоносности, выживаемости и мобильности с помощью технологий", — заявил директор по развитию бизнеса BAE Systems Джим Миллер.

Компания предлагает множество систем наведения, активную защиту с использованием технологий будущего. Она основана на подходе MOSA, который позволяет быстро обновлять и внедрять инновации в ПО БМП. Предполагается, что управление можно будет осуществлять как экипажем, так и удаленно, без него.

Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) — это опционально пилотируемая боевая машина армии. Является новой классификацией США в программе вооружения боевых машин нового поколения.

Напомним, в Британии продолжат исправлять травмоопасные БМП Ajax, которые вызывают проблемы с суставами и со слухом.

в США представили новую систему удаленного вооружения для боевых роботов и другого вооружения. Также в США появится целый пул энергетического оружия в сфере противовоздушной обороны.