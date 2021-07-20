"Мы должны решить проблему": в Британии продолжат исправлять травматичные БМП Ajax

Бронетехника вызывает проблемы с суставами и со слухом из-за слишком шумной работы и вибраций внутри.

Министерство обороны Великобритании продолжит программу по модернизации БМП Ajax несмотря на проблемы с шумом и техническими ограничениями. Об этом сообщает Defense News.

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Парламентский комитет принял решение продолжить сотрудничество с General Dynamics UK, но они должны исправить все проблемы. БМП поставлялись с проблемами слишком высокого уровня шума и проблемами с ходовой частью. На бронемашине невозможно ехать быстрее 36 км/ч из-за вибраций и шума, от которых у экипажа воспаляются суставы, и возникают проблемы со слухом.

В General Dynamics заявляют, что проблемы с шумом все еще не удается решить, пока они устранили другие технические проблемы. Компания активно сотрудничает с Минобороны для полного расследования всех недостаков и их устранения.

На данный момент, как сообщили изданию в оборонном ведомстве, эксплуатация БМП в армии приостановлена.

"Это проблемная программа, никто этого не скрывает … И мы должны это исправить. Мы должны разобраться с проблемами, связанными с этим. Мы, General Dynamics и армия, решили, что им придется исправить это. Цена — это твердый контракт. Мы потеряли значительные суммы денег и это необходимо исправить", — заявил министр обороны Бен Уоллес.

Британская армия выбрала General Dynamics для разработки разведывательной машины поля боя в 2010 году и заключила контракт на постройку 589 машин в шести вариантах в 2014 году. Общая стоимость программы для Министерства обороны составляет 4,62 миллиарда фунтов из них 2,65 млрд уже выплачены.

Напомним, в начале июня в СМИ распространили информацию о том, что БМП Ajax некачественные и травмируют экипаж. Выполнение контракта также затягивается, что ставит под угрозу программу перевооружения армии.

Отметим, что благодаря увеличению финансирования, ВМС Британии планирует на 50% повысить количество ракет на всех эсминцах.