Травмируют экипаж и шумные: Британия получила партию некачественных БМП Ajax, - СМИ (видео)

Выполнение контракта, как утверждают журналисты, уже идет с опозданием в пару лет, а нынешняя задержка ставит под угрозу программу перевооружения армии.

В Королевских Вооруженных силах Великобритании назревает скандал из-за отчета о фактически полной непригодности БМП Ajax, которые закупила страна по контракту на 3,5 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Telegraph, которые получили доступ к отчету военных.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сообщается, что конструкция машин при движении имеет слишком высокий уровень вибрации и шума. А во время езды на скорости больше, чем 36 км/ч, у экипажа БМП возникают проблемы со слухом и воспаляются суставы.

Из-за вибраций, в армии установили лимит скорости на уровне 36 км/ч (максимально заявленная 70 км/ч). Экипажу запрещено находится в машине дольше, чем 1,5 часа. Также сообщается, что в период с ноября 2020 по март 2021, Королевские ВС были вынуждены приостановить испытания. Контракт уже задерживается на несколько лет.

В отчете, как заявляют журналисты, указано, что БМП Ajax оказались неспособными преодолевать препятствие высотой свыше 20 см задним ходом.

Минобороны Британии, комментирую запрос журналистов, сообщило, что все идет по плану. Испытания проводят с представителями завода. Однако сдача контракта, как утверждают журналисты, уже идет с опозданием в пару лет, а нынешняя задержка ставит под угрозу программу по перевооружению армии.

В парламентском комитете Британии считают, что программа Ajax является примером хронической бесхозяйственности в Минобороны и аппарате закупок.

По контракту, BAE Systems должны поставить 589 машин в различном исполнении на сумму 3,5 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, Великобритания увеличит свое военное присутствие в Польше и Германии из-за действий России.

Также в Британии рассекретили план Черчилля по совместной войне против СССР с Германией.